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Как определить сроки посевов? Рассказываем, когда высаживать разные виды культур

12 марта 2023 07:18
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Наверняка многие с нетерпением дожидаются момента посадки. Общих рекомендаций по мартовским посевам дать невозможно, ведь наличие парников и теплиц, да и различие климата в разных регионах смещает сроки посевов, рассказали в программе «Плюс-минус». Лучший ориентир – возраст высаживаемой в грунт или теплицу рассады. Единственное, что для этого требуется, – знать климат своего участка, чтобы ориентироваться на какие-то конкретные сроки посадки.  

Как определить сроки посевов? Рассказываем, когда высаживать разные виды культур-1

Баклажаны и сельдерей высаживаются в 70-дневном возрасте (от момента всходов), сладкий и горький перец, томаты и лук – в 60-дневном, капуста – 45-дневном, бахчевым культурам хватает месяца. Перерастание рассады заметно ухудшает приживаемость и отодвигает плодоношение – не надо ничего сеять раньше времени!  

На всякий случай напомним, что семенам для прорастания нужны не только тепло и влага, но еще и воздух, то есть оптимальное проращивание – на влажном материале, но так, чтобы семена не были полностью покрыты водой.  

Как определить сроки посевов? Рассказываем, когда высаживать разные виды культур-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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