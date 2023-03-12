Как определить сроки посевов? Рассказываем, когда высаживать разные виды культур

Наверняка многие с нетерпением дожидаются момента посадки. Общих рекомендаций по мартовским посевам дать невозможно, ведь наличие парников и теплиц, да и различие климата в разных регионах смещает сроки посевов, рассказали в программе « Плюс-минус ». Лучший ориентир – возраст высаживаемой в грунт или теплицу рассады. Единственное, что для этого требуется, – знать климат своего участка, чтобы ориентироваться на какие-то конкретные сроки посадки.

Баклажаны и сельдерей высаживаются в 70-дневном возрасте (от момента всходов), сладкий и горький перец, томаты и лук – в 60-дневном, капуста – 45-дневном, бахчевым культурам хватает месяца. Перерастание рассады заметно ухудшает приживаемость и отодвигает плодоношение – не надо ничего сеять раньше времени!

На всякий случай напомним, что семенам для прорастания нужны не только тепло и влага, но еще и воздух, то есть оптимальное проращивание – на влажном материале, но так, чтобы семена не были полностью покрыты водой.