Народные приметы на конец марта. Признаки жаркого лета и богатого урожая

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 марта православная церковь почитает память великомученика Василия, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе этот день называли Василий Капельник, так как с этого дня начинались весенние капели. Если прилетели журавли, то холодная погода продержится несколько недель, а если прилетели жаворонки, то наоборот – скоро наступит тепло.

21 марта в народе носит название Вербоносица, Вербоносный день. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй. Туман 21 марта говорит о том, что будут заморозки. Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами и буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов.