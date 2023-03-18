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Народные приметы на конец марта. Признаки жаркого лета и богатого урожая

18 марта 2023 14:46
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К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 марта православная церковь почитает память великомученика Василия, рассказали в программе «Плюс-минус». В народе этот день называли Василий Капельник, так как с этого дня начинались весенние капели. Если прилетели журавли, то холодная погода продержится несколько недель, а если прилетели жаворонки, то наоборот – скоро наступит тепло.

21 марта в народе носит название Вербоносица, Вербоносный день. Если облака высоко и плывут по небу быстро, значит погода будет доброй. Туман 21 марта говорит о том, что будут заморозки. Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами и буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов.

Народные приметы на конец марта. Признаки жаркого лета и богатого урожая-1

Если 22 марта оттепель, то будет хороший урожай проса. Если тепло, то следующие 40 дней будут теплыми. Синица не запела – можно ждать хорошую погоду. Ласточки прилетели – к урожайному году.  

23 марта чтят память святой Василисы. В народе ее называли повелительницей весенних вод. Считается, если в этот день дует порывистый северный ветер, то холодная погода продержится еще долго. Если на улице туман – снег растает очень быстро. Круги вокруг луны – к скорому дождю.  

24 марта вспоминают святых Антипа, Евфимия и Софрония. Считалось, что если 24 марта наступило потепление, то лето будет жарким и солнечным. Иней в этот день предвещает в скором будущем хорошую погоду, а низко летящие журавли – холодную и ненастную. 

Народные приметы на конец марта. Признаки жаркого лета и богатого урожая-4

 

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