Прямой эфир

Максим Летучий: Идёт война за душу человека, за его ценности

24 октября 2023 19:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим молодёжное движение и последние события на фронте и в сфере культуры. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич и актёр Максим Летучий.

Григорий Азаренок, СТВ:
За что идет бой? Понятно, что в геополитике есть и деньги, и вопросы территории, ресурсов, но, как правило, в истории это не остается. А за что идет бой? Это бой идеологии, бой за новый мир, чтобы он окончательно не скатился в маразм, который готовят на той стороне?

Максим Летучий: Идёт война за душу человека, за его ценности-1

Максим Летучий, актер:
Я думаю, это бой за человеческую душу и общечеловеческие ценности, потому что сейчас наш мир стал материальным, это называется общество потребления. А какие-то божие заповеди утрачены, людям навязывают неправильные ценности. У нас человек человеку волк, каждый думает о себе, каждый гребет себе. На примере того же Запада посмотреть – люди обособлены, у них карьера, свои проблемы с выбором пола. Да, у нас сейчас эти события негативные, война – это всегда плохо, но та консолидация людей дорогого стоит. Люди сплотились, появилась общая идея, появилось понимание, что есть проблема больше, чем какой айфон выйдет в этом сезоне. Я думаю, что это мировая война за душу человека, за человеческие ценности.

Читайте также:

«Они живут по простой формуле: победителей не судят». Почему Запад понимает только силу – мнение политолога

Покупать российский газ или не покупать? Мнение Андрея Лазуткина

Гигин: Россия делает всё для деэскалации на Ближнем Востоке. А США заинтересованы в том, чтобы убийства продолжались

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Максим Летучий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части
24 октября 2023 19:09

В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части

Клишевич: в других странах мира возможности для молодежи построены на деньгах. Нет денег – просто умный? Значит, извини, подвинься, посиди
24 октября 2023 18:35

Клишевич: в других странах мира возможности для молодежи построены на деньгах. Нет денег – просто умный? Значит, извини, подвинься, посиди

Финансировала вся страна! На мемориале Озаричский лагерь смерти заканчивают строительные работы
24 октября 2023 17:55

Финансировала вся страна! На мемориале Озаричский лагерь смерти заканчивают строительные работы