Максим Летучий: Идёт война за душу человека, за его ценности

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим молодёжное движение и последние события на фронте и в сфере культуры. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич и актёр Максим Летучий.

Григорий Азаренок, СТВ:

За что идет бой? Понятно, что в геополитике есть и деньги, и вопросы территории, ресурсов, но, как правило, в истории это не остается. А за что идет бой? Это бой идеологии, бой за новый мир, чтобы он окончательно не скатился в маразм, который готовят на той стороне?