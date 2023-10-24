Максим Летучий: Идёт война за душу человека, за его ценности

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим молодёжное движение и последние события на фронте и в сфере культуры. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич и актёр Максим Летучий.
Григорий Азаренок, СТВ:
За что идет бой? Понятно, что в геополитике есть и деньги, и вопросы территории, ресурсов, но, как правило, в истории это не остается. А за что идет бой? Это бой идеологии, бой за новый мир, чтобы он окончательно не скатился в маразм, который готовят на той стороне?
Максим Летучий, актер:
Я думаю, это бой за человеческую душу и общечеловеческие ценности, потому что сейчас наш мир стал материальным, это называется общество потребления. А какие-то божие заповеди утрачены, людям навязывают неправильные ценности. У нас человек человеку волк, каждый думает о себе, каждый гребет себе. На примере того же Запада посмотреть – люди обособлены, у них карьера, свои проблемы с выбором пола. Да, у нас сейчас эти события негативные, война – это всегда плохо, но та консолидация людей дорогого стоит. Люди сплотились, появилась общая идея, появилось понимание, что есть проблема больше, чем какой айфон выйдет в этом сезоне. Я думаю, что это мировая война за душу человека, за человеческие ценности.
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