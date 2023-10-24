Финансировала вся страна! На мемориале Озаричский лагерь смерти заканчивают строительные работы

Новости Беларуси. Народную скорбь увековечить всем миром. В Гомеле средства на реконструкцию площади Восстания и установку мемориала жертвам геноцида будут собирать на областном субботнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобная инициатива успела себя зарекомендовать – в Озаричах подходит к финишу строительство обновленного комплекса, посвященному жертвам фашистских концлагерей. Финансировать работы помог весенний республиканский субботник. О роли маленькой лепты в сохранении исторической памяти на века – репортаж Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Центр Гомеля, площадь Восстания. Рядом – футбольный стадион. В годы нацистской оккупации с 1941 по 1943 год здесь находилась территория пересыльных лагерей советских военнопленных «ДУЛАГ-220» И «ДУЛАГ-121». По примерным подсчетам в них погибли более 115 тысяч человек. Сейчас о той ужасной трагедии напоминает лишь скромный барельеф на стене фабрики, но память о погибших, безусловно, достойна большего.

Одно из знаковых мест областного центра в следующем году приобретет новый облик – площадь Восстания полностью реконструируют. Изменится все: схема движения транспорта, ландшафтный дизайн и освещение. Памятник воинам-освободителям – знаменитый танк Т-34 – объединят единой пешеходной зоной со сквером. Площадь Восстания в Гомеле полностью переделают – показываем, как она будет выглядеть

Центральным элементом композиции станет мемориал жертвам геноцида белорусского народа. Над трехметровой скульптурой из бронзы работает витебский мастер Иван Казак.

По периметру сквера высадят кустарники и красные клены, установят лавочки и светодиодные торшеры в форме свеч. Так, площадь, которая долгие годы служила стоянкой и местом проведения сезонных ярмарок станет действительно сакральным пространством для горожан. Они внесут и свою лепту – деньги на реконструкцию будут собирать на областном субботнике 28 октября.

Тем временем в Калинковичском районе завершают строительные работы на мемориале Озаричский лагерь смерти. Финансировать их помогала вся страна: в обновление комплекса вложили часть средств после весеннего республиканского субботника. Благодаря этому рядом с полесскими топями сейчас возводят музей, башню памяти, стену скорби и памятник военным врачам. Неделями здесь одновременно трудятся три десятка монтажников, электриков, реставраторов и каменщиков.

Сергей Пастушенко, прораб строительного управления № 243 Гомельского домостроительного комбината:

Работа организована силами Гомельского ДСК, 243-го управления, на объекте работают 12 субподрядных организаций. Работа организована весь световой день. В качестве исполнения работ можно не сомневаться – у специалистов большой опыт. Бригады уже работали над созданием таких масштабных комплексов как «Ола» и «Партизанская крыничка».

Александр Гончаров, генеральный директор Гомельского домостроительного комбината:

Технически объект не настолько сложный. Просто он ответственный. Сроки жестко ограничены. Но в установленные сроки все сделаем.