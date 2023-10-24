Клишевич: в других странах мира возможности для молодежи построены на деньгах. Нет денег – просто умный? Значит, извини, подвинься, посиди





Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Да, и у нас есть вопросы. У нас есть, безусловно, какие-то шероховатости, над которыми надо работать. Никто не говорит, что сегодня мы построили идеальное общество. Но в целом мы обеспечили социальное справедливое развитие нашего государства и обеспечили равные возможности для каждого нашего молодого человека развиваться. Каждому молодому человеку дана удочка сегодня. И уже теперь только от его выбора зависит: он будет вставать в 6 утра, а до этого еще ходить неделю, прикармливать много рыбы. Так скажем, являться обеспеченным человеком, образно говоря. Или он будет спать до обеда, идти ловить рыбу. Естественно, ничего не ловить. В итоге искать виноватых: кто виноват, что у него не получилось? Выбор за белорусской молодежью. А возможности у нее самые широкие.