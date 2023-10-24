В Минске началась отправка призывников в соединения и воинские части

Новости Беларуси. Отдать долг Родине. В столице начались отправка призывников в соединения и воинские части Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Торжественная церемония прошла под звуки оркестра в Парке Победы. В ней приняли участие представители Вооруженных Сил Беларуси, руководство города, родные и близкие будущих военнослужащих. Для призывников прозвучали слова напутствия. Прошло показательное выступление военнослужащих внутренних войск МВД.

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь: Сегодня первый день отправки, планируется отправить более тысячи призывников на комплектование соединений воинских частей сил специальной операций, Минской военной комендатуры и 72-го объединенного учебного центра.

Юлия Колягина: Я очень надеюсь, что сегодняшняя армия очень нужна мальчишкам нашим. Надеюсь, что он найдет себе много друзей, у него появится какой-то интерес, новые увлечения. Для любого мальчишки армия это хорошо.

Александр Клыбик, начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата города Минска:

Постоянно проходят занятия по боевой подготовке, военнослужащие изучают образцы вооружения и военной специальной техники, которые стоят на вооружении Вооруженных Силах. Приобретают навыки или умения, ту или иную военную специальность.

Церемония принятия военной присяги у прибывшего пополнения в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил запланирована на 25 ноября.