Мальчик в сознании. Состояние Ромы Когодовского по-прежнему тяжёлое

Новости Беларуси. Вся страна по-прежнему следит за судьбой 12-летнего Ромы Когодовского, который вынес из огня своего маленького брата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже вторую неделю мальчик с сильнейшими травмами находится в Республиканском ожоговом центре.
«Несколько раз ехали и останавливались по дороге – ему плохо было». Подробности спасения и трагедии в Мядельском районе
Ребенок уже перенес не одну операцию. Вмешательства выполняются с интервалом в два-три дня. На данный момент организм мальчика справляется. Его состояние остается тяжелым, хотя врачи отмечают небольшую положительную динамику. Он в сознании, узнает голос матери. Но при всех улучшениях делать какие-либо прогнозы преждевременно.
10 мая вновь состоялся консилиум специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Врачи обсудили тактику дальнейшего лечения мальчика. Напомним, состояние здоровья Ромы на личном контроле Президента. Для его спасения применяются все самые современные методы лечения.
«Телефон, чтобы он был всегда с вами на связи». Трогательный разговор мамы Ромы Когодовского с сотрудником милиции. Читайте здесь