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Мальчик в сознании. Состояние Ромы Когодовского по-прежнему тяжёлое

10 мая 2021 16:29
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Новости Беларуси. Вся страна по-прежнему следит за судьбой 12-летнего Ромы Когодовского, который вынес из огня своего маленького брата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже вторую неделю мальчик с сильнейшими травмами находится в Республиканском ожоговом центре.

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Мальчик в сознании. Состояние Ромы Когодовского по-прежнему тяжёлое-1

Ребенок уже перенес не одну операцию. Вмешательства выполняются с интервалом в два-три дня. На данный момент организм мальчика справляется. Его состояние остается тяжелым, хотя врачи отмечают небольшую положительную динамику. Он в сознании, узнает голос матери. Но при всех улучшениях делать какие-либо прогнозы преждевременно.

Мальчик в сознании. Состояние Ромы Когодовского по-прежнему тяжёлое-4

10 мая вновь состоялся консилиум специалистов под руководством министра здравоохранения Дмитрия Пиневича. Врачи обсудили тактику дальнейшего лечения мальчика. Напомним, состояние здоровья Ромы на личном контроле Президента. Для его спасения применяются все самые современные методы лечения.

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# Пожар # общество # Рома Когодовский # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Мария Стадольник # Фотофакт

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