Мальчик в сознании. Состояние Ромы Когодовского по-прежнему тяжёлое

Новости Беларуси. Вся страна по-прежнему следит за судьбой 12-летнего Ромы Когодовского, который вынес из огня своего маленького брата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже вторую неделю мальчик с сильнейшими травмами находится в Республиканском ожоговом центре. «Несколько раз ехали и останавливались по дороге – ему плохо было». Подробности спасения и трагедии в Мядельском районе

Ребенок уже перенес не одну операцию. Вмешательства выполняются с интервалом в два-три дня. На данный момент организм мальчика справляется. Его состояние остается тяжелым, хотя врачи отмечают небольшую положительную динамику. Он в сознании, узнает голос матери. Но при всех улучшениях делать какие-либо прогнозы преждевременно.