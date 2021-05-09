Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»

Александр Лукашенко не раз говорил, в том числе и сегодня, в День Победы, что жить нам надо сообща и надеяться только друг на друга. Сегодня это как никогда и важно, и необходимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние. Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей. Давайте наконец поймем, что другой земли у нас не будет и никто нам ее не подарит.

Начался жестокий, порой кровавый передел мира. И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться – и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку. Потому что мы волею судьбы и Господа расположены на геополитическом изломе.