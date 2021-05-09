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Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»

09 мая 2021 17:49
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Новости Беларуси. Государственные символы Беларуси отражают национальную идею народа – стремление к независимой и мирной жизни. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 Мая во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага.

События 2020 года показали, что через важный элемент государственности хотят отнять нашу независимость, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»-1

Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»-3

Александр Лукашенко не раз говорил, в том числе и сегодня, в День Победы, что жить нам надо сообща и надеяться только друг на друга. Сегодня это как никогда и важно, и необходимо.

Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»-6

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья! Мы все время жили в спокойной и мирной Беларуси, и только в последнее время нас, белорусов, попытались столкнуть лоб в лоб. Сегодня я могу сказать: мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние. Давайте четко усвоим, что впервые за тысячелетия нам выпало счастье жить на этом клочке земли и растить своих детей. Давайте наконец поймем, что другой земли у нас не будет и никто нам ее не подарит.

Начался жестокий, порой кровавый передел мира. И не дай бог нам попасть в эти жернова, оступиться. Только оступиться – и нас, как это бывало не один раз в истории, изомнут, о нас в очередной раз вытрут ноги и выбросят на помойку. Потому что мы волею судьбы и Господа расположены на геополитическом изломе.

Александр Лукашенко: «Мы разобрались, где правда, а где ложь. Давайте прекратим это не нужное никому противостояние»-9

Мы всегда становились ареной чужих войн, нас топтали, нас убивали – и стариков, и детей, и младенцев. Неужели кому-то хочется снова повторить это в Беларуси? Мы не должны этого допустить. Мы – белорусы, все те, кто сегодня здесь стоит и приветствует эти символы, и те, кого сегодня нет, которые имеют иную точку зрения. Мы должны наконец понять и осознать: мы – белорусы и это наша земля. Мы никому не должны ее отдать и подарить. И пусть наши символы будут залогом этого единства и согласия.

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# Герб и флаг Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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