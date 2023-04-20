«Встречаться с абьюзером». Какие отношения стоит прервать на начальном этапе?

В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Они так красиво ухаживают, никак это не проявляется. Как на этапе знакомства понять, что ты имеешь дело с абьюзером?