«Встречаться с абьюзером». Какие отношения стоит прервать на начальном этапе?

В последнее время мы часто слышим: абьюз, абьюзивные отношения. Это широкое понятие, но в любом случае оно подразумевает определенную модель – агрессор-жертва. О том, что представляет собой психологическое насилие и как сбросить оковы давно изживших отношений, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Они так красиво ухаживают, никак это не проявляется. Как на этапе знакомства понять, что ты имеешь дело с абьюзером?
Маргарита Юркова, психолог:
На этапе прямо знакомства вряд ли это сразу можно таким образом идентифицировать.
Ольга Шерснева:
То есть нужно выйти замуж, родить двоих детей?
Маргарита Юркова:
Нет, это не значит, что нужно выйти замуж. У нас очень часто есть, например, в гештальт-терапии такое понятие, как приконтакт. Приконтакт – это когда партнеры хорошо узнают друг друга, общаются, а не сразу влетают в такое сильное слияние в отношениях, когда мы правда не видим того человека, с которым мы общаемся.
Денис Северов, магистр психологии:
Один из самых важных признаков понимания того, что вы начинаете встречаться с абьюзером – это возрастающее у вас внутри чувство вины и появление ощущения как будто бы вы делаете что-то неправильно либо недостаточно хороши для чего-то.
Учиться жить по-другому. Кто готов терпеть домашнее насилие – читайте здесь.