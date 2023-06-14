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«Люди там все забыли, переписали». Никита Рачиловский об исторических фейках на Западе

14 июня 2023 17:28
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Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но». 

Евгений Пустовой, СТВ:
Зачем знать правду об истории, о том, за кого воевал ваш дедушка, как формировалась белорусская государственность? Может быть, давайте мы будем придумывать фейки, исторический Marvel. Как вы думаете?

«Люди там все забыли, переписали». Никита Рачиловский об исторических фейках на Западе-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Фейки уже придуманы, якобы современные герои тоже придуманы. На Западе полностью подвиги советского народа переписаны. Спроси у немцев, какой народ оказал наибольшее влияние в разгроме нацистской Германии, – немцы скажут, что Германия, сами немцы помогли разгромить нацистскую Германию. Люди там все забыли, переписали, памятники снесли, максимально учат свою молодежь, что этого никогда не было, что американцы спасли, высадка в Нормандии, Второй фронт – это ключевые события, а Советский Союз только развязал войну.

«Люди там все забыли, переписали». Никита Рачиловский об исторических фейках на Западе-4

Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
К чему пришли американцы? 75 юбилейная медаль об окончании Второй мировой войны уже без СССР. Там самые главные кто? Америка и сателлиты на заднем плане. Это Великобритания и Франция. Уже скоро будет, что одни США победили и их союзники. Уже даже Великобритании и Франции там не будет.

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# История # общество # Евгений Пустовой # Никита Рачиловский # Владимир Гутник # Фотофакт

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