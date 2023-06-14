«Люди там все забыли, переписали». Никита Рачиловский об исторических фейках на Западе

Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Евгений Пустовой, СТВ:
Зачем знать правду об истории, о том, за кого воевал ваш дедушка, как формировалась белорусская государственность? Может быть, давайте мы будем придумывать фейки, исторический Marvel. Как вы думаете?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Фейки уже придуманы, якобы современные герои тоже придуманы. На Западе полностью подвиги советского народа переписаны. Спроси у немцев, какой народ оказал наибольшее влияние в разгроме нацистской Германии, – немцы скажут, что Германия, сами немцы помогли разгромить нацистскую Германию. Люди там все забыли, переписали, памятники снесли, максимально учат свою молодежь, что этого никогда не было, что американцы спасли, высадка в Нормандии, Второй фронт – это ключевые события, а Советский Союз только развязал войну.
Владимир Гутник, первый секретарь Советского районного комитета Гомеля общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
К чему пришли американцы? 75 юбилейная медаль об окончании Второй мировой войны уже без СССР. Там самые главные кто? Америка и сателлиты на заднем плане. Это Великобритания и Франция. Уже скоро будет, что одни США победили и их союзники. Уже даже Великобритании и Франции там не будет.
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