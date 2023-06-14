«Люди там все забыли, переписали». Никита Рачиловский об исторических фейках на Западе

Родина начинается с истории. Говорят, что невозможно и нельзя отдавать своим соседям трактовку своего прошлого, иначе этот народ не выживет. В проекте «Да!Но...» объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Евгений Пустовой, СТВ:

Зачем знать правду об истории, о том, за кого воевал ваш дедушка, как формировалась белорусская государственность? Может быть, давайте мы будем придумывать фейки, исторический Marvel. Как вы думаете?