«TikTok – это убийца времени». Как молодёжь относится к этой соцсети?

Сейчас самая популярная социальная сеть в Беларуси – TikTok. Но порой за короткими развлекательными видео таится большая опасность. Что за она и как этому противостоять? Разобрались с членами Молодежного парламента. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

TikTok что из себя представляет? Короткие ролики, что-то выкладываем, танцуем, всем нравится. Почему это хорошо?

Максим Сыцевич, председатель комиссии по вопросам науки и образования Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Человек может себя самореализовывать, показывать, себе подписчиков собирать, возможно, друзей находить. В принципе, почему нет? Григорий Азаренок:

Тупым становиться. Максим Сыцевич:

А почему сразу тупым? Есть полезные ролики. Есть начитанные люди, которые выкладывают интересные лайфхаки для людей. Григорий Азаренок:

Что-то я не встречал такого. Максим Сыцевич:

Не знаю, почему вы не встречали. Я, например, встречал. Рекомендации строятся на основе того, что вы смотрите и лайкаете. Григорий Азаренок:

Говорят, что можно быть умным в TikTok, делать образовательный контент. Мы не согласимся, что ли?