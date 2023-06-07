«TikTok – это убийца времени». Как молодёжь относится к этой соцсети?

Сейчас самая популярная социальная сеть в Беларуси – TikTok. Но порой за короткими развлекательными видео таится большая опасность. Что за она и как этому противостоять? Разобрались с членами Молодежного парламента. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
TikTok что из себя представляет? Короткие ролики, что-то выкладываем, танцуем, всем нравится. Почему это хорошо?
Максим Сыцевич, председатель комиссии по вопросам науки и образования Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Человек может себя самореализовывать, показывать, себе подписчиков собирать, возможно, друзей находить. В принципе, почему нет?
Григорий Азаренок:
Тупым становиться.
Максим Сыцевич:
А почему сразу тупым? Есть полезные ролики. Есть начитанные люди, которые выкладывают интересные лайфхаки для людей.
Григорий Азаренок:
Что-то я не встречал такого.
Максим Сыцевич:
Не знаю, почему вы не встречали. Я, например, встречал. Рекомендации строятся на основе того, что вы смотрите и лайкаете.
Григорий Азаренок:
Говорят, что можно быть умным в TikTok, делать образовательный контент. Мы не согласимся, что ли?
Мария Юркова, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
TikTok – это убийца времени. Туда зайдешь на 10 минут, и на час можно зависнуть при просмотре бесполезных роликов. Тем не менее TikTok становится небезопасной площадкой. Данные о местоположении, данные пользователей. В других социальных сетях… Есть такой распространенный факт, что в США госслужащим запрещено иметь TikTok…
Григорий Азаренок:
Потому что это китайская компания, которая передает данные китайцам. Мы все сидим в Facebook, который передает данные американцам.
Виктория Павлович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
А что будем делать с трендами, которые снимают дети?
Григорий Азаренок:
В бараний рог сворачивать.
Виктория Павлович:
Согласна полностью. Это же ужас просто. Вы видели тренды, когда они на площади штаны снимают.
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