TikTok – прямой путь к деградации? Узнали аргументы за и против

Сейчас самая популярная социальная сеть в Беларуси – TikTok. Но порой за короткими развлекательными видео таится большая опасность. Что за она и как этому противостоять? Разобрались с членами Молодежного парламента. В проекте « Да!Но... » с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Александра Шершень, студент Белорусского государственного университета: Идет деградация психики. Особенно детей. Есть такое понятие, как произвольное внимание. TikTok-видео короткометражные, длятся 15 секунд. Идет постоянное переключение внимания. Из-за этого очень сильно страдают когнитивные функции ребенка. И какого великого интеллектуала вы хотите вырастить?

Екатерина Фильченко, студент Гомельского государственного медицинского университета:

Деградация была всегда, еще до появления TikTok. Во «Вконтакте», YouTube всегда были странные видео, которые не несли никакой особо смысловой нагрузки, и люди продолжали смотреть тех же блогеров, которые никакую важную информацию не несли в массы.

Григорий Азаренок, СТВ:

Можно поддержать эту мысль следующим. Всегда появлялось какое-то новое направление в культуре. Например, когда появился Пушкин, то классицисты говорили: ой, нет, это деградация полная, это отход от традиционных форм, это не классицизм, это маразм. Тем не менее Пушкин – это наше все. Я, конечно, не верю, что у нас в TikTok Пушкин современный родится. Но очень важно, о чем мы сейчас говорили. Идет сокращение мышления. Раньше было краткое содержание «Войны и мира» на 5 страничек, а сейчас за 10 секунд узнай что-нибудь, потом за 5, потом за 3. А потом вообще превратят в амебу и иди ползай.

Екатерина Фильченко:

Это просто тенденции современного мира. Сейчас дети более мобильные.

Григорий Азаренок:

Нам надо противостоять этой тенденции?

Екатерина Фильченко:

В этом же есть преимущество. Дети сейчас более мобильные, они быстрее как-то усваивают.