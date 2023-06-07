«Белорусские TikTok, Facebook». Пользовались бы отечественные соцсети популярностью?

Сейчас самая популярная социальная сеть в Беларуси – TikTok. Но порой за короткими развлекательными видео таится большая опасность. Что за она и как этому противостоять? Разобрались с членами Молодежного парламента. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Парк высоких технологий у нас есть. Где белорусские TikTok, Facebook, где Meta-данные были бы наши?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Вопрос: пользовались бы им?
Григорий Азаренок:
Они же такие гении! Мы на них молиться должны.
Никита Рачиловский:
Коллега из России, Кубы захочет пообщаться – не сможет, потому что он не зарегистрировался на белорусской платформе. Вопрос, нужна ли белорусская платформа, актуальный. Но вопрос, как пользоваться современными социальными сетями, – это уже вопрос персональный.