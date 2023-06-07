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«Белорусские TikTok, Facebook». Пользовались бы отечественные соцсети популярностью?

07 июня 2023 17:51
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Сейчас самая популярная социальная сеть в Беларуси – TikTok. Но порой за короткими развлекательными видео таится большая опасность. Что за она и как этому противостоять? Разобрались с членами Молодежного парламента. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».  

Григорий Азаренок, СТВ:
Парк высоких технологий у нас есть. Где белорусские TikTok, Facebook, где Meta-данные были бы наши?

«Белорусские TikTok, Facebook». Пользовались бы отечественные соцсети популярностью? -1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Вопрос: пользовались бы им?

Григорий Азаренок:
Они же такие гении! Мы на них молиться должны.

Никита Рачиловский:
Коллега из России, Кубы захочет пообщаться – не сможет, потому что он не зарегистрировался на белорусской платформе. Вопрос, нужна ли белорусская платформа, актуальный. Но вопрос, как пользоваться современными социальными сетями, – это уже вопрос персональный.

«Белорусские TikTok, Facebook». Пользовались бы отечественные соцсети популярностью? -4

Так у нас же есть Viber. Это наша соцсеть.

Григорий Азаренок:
Бабушки картинками поздравляют. Все хорошо.

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# Интернет # общество # Григорий Азарёнок # Никита Рачиловский # Фотофакт

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