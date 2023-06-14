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Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»

14 июня 2023 16:39
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Новости Беларуси. Накануне Дня медицинского работника в столице чествовали лучших врачей. Особым подарком для специалистов здравоохранения стал предпремьерный показ художественного фильма «Лист ожидания», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это картина режиссера Александра Ефремова.

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»-1

Кинолента рассказывает о судьбах белорусских кардиологов и об их сложной профессии. В фильме задействованы 11 артистов Театра-студии киноактера. В одном из эпизодов зрители увидели и легендарного купаловца, народного артиста БССР и СССР Геннадия Овсянникова.

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»-4

Дмитрий Тихонов, заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
В последние дни мы проводим много мероприятий, направленных на чествование медиков в связи с профессиональным праздником. Причем стараемся проводить их не просто традиционно, а в каждое мероприятие хотим внести свою изюминку. Это посещение каких-то знаменательных мест, встречи с интересными людьми. И главная цель с культурной точки зрения – привлечь молодежь к этому празднику и приобщить к культуре. В связи с этим будет организован показ ленты нашего знаменитого кинорежиссера, народного артиста Беларуси Александра Васильевича Ефремова.

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»-7

Андрей Есьман, главный врач 8-й городской клинической стоматологической поликлиники:
Министерство культуры с Министерством образования провели огромную информационную работу, направленную на консолидацию, сближение белорусского народа для совместного отстаивания наших национальных интересов и ценностей.

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»-10

Александр Ефремов, режиссер театра и кино, сценарист, народный артист Беларуси:
Это история, о которой мы почему-то перестали снимать, перестали об этом писать. Это история, собственно говоря, про нас про всех – какие мы, что с нами сейчас происходит, как мы это оцениваем и как должны оценивать. Когда речь идет о чести, долге – профессиональном и человеческом, о патриотизме, Родине, в этой сфере необходимо быть настойчивым.

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»-13

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Мы очень боялись, как же оценят медики. У нас были консультанты (мы очень волновались), когда они посмотрели: «Вы действительно показали нас они сами себя в этом узнают, у нас нет претензий к тому, как это было сделано, представлено». Я считаю, что для нас это очень важно, что мы показали истинных медиков, представили профессию, не нарушая, не придумывая.

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»-16

Накануне Дня медработника в Минске чествовали лучших врачей. Состоялся показ фильма «Лист ожидания»-18

В преддверии Дня медицинского работника по всей стране организованы специальные показы фильма «Лист ожидания». Кроме того, в ближайшее время картину покажут в городах России.

# Врачи Беларуси # общество # Александр Ефремов # Геннадий Овсянников # Владимир Карачевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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