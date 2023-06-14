История долгостроя в Могилёве: против застройщика возбуждено уголовное дело, жители не могут вселиться в квартиры
Новости Беларуси. Телеканал СТВ часто участвует в разрешении споров, которые затягиваются и не находят достойного внимания у местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на нашу горячую линию обратились жители Могилева с такой жалобой: инвестор пропал, подрядчик под следствием, а дольщики без крыши над головой.
Долгострой по улице Менжинского в Могилеве уже не первый раз в топе новостей. Пять лет назад здание старого общежития предприниматель пообещал всего за год перестроить в жилой дом. На заманчивое предложение так быстро получить новое жилье откликнулись 56 могилевчан. В итоге стройка затянулась на четыре года. Против застройщика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, и он находится под следствием, а дом достраивал город. Полгода назад его ввели в эксплуатацию, но люди до сих пор не могут вселиться.
Почему стены многострадального долгостроя до сих пор остаются пустыми и будет ли новоселье? В материале Юлии Мычки.
Уже пять лет я жду, пока наконец эта квартира станет моей.
За строительством этой двухкомнатной квартиры в 62 квадратных метра Анна Потапович внесла 100 %-ную предоплату еще пять лет назад. Тогда инвестиции казались очевидными. Дом недалеко от центра, доступная цена и сроки (всего один год) не вызывали сомнений – надо строить.
Анна Потапович, жительница Могилева:
Уксовская квартира стоила дороже – на несколько тысяч белорусских рублей на тот момент. Влазить в долги не хотелось. Я этого не планировала. А здесь как раз всего хватало, поэтому пошла.
Но планы отметить новоселье всего через год не сбылись. Стройка затянулась. Сначала в связи с нехваткой средств – во время пандемии некоторые дольщики не выполняли своих обязательств. А после по статье о мошенничестве на скамье подсудимых оказался сам застройщик. В результате 56 могилевчан стали заложниками сложной ситуации. Строительство дома заморозили, когда его готовность составила 80 %.
На помощь людям пришел могилевский горисполком. Для завершения строительства привлекли порядка шести организаций строительной отрасли, в том числе городской УКС, который осуществлял технический надзор. И у людей появилась надежда.
Юлия Мычка, корреспондент:
Для того чтобы удешевить смету и ускорить ввод дома в эксплуатацию, люди даже пошли на такой шаг – самостоятельно купили сантехнику и двери.
Полгода назад дом ввели в эксплуатацию, но вселиться в него люди так и не смогли.
Галина Васильева, жительница Могилева:
Мы остались без квартир. Долго добивались, чтобы нам помогли достроить. В том числе помог нам Могилевский горисполком. Но вот уже два года как Могилевский горисполком не может продумать алгоритм передачи нам квартир. Дом сдан в декабре 2022 года, полгода уже могли бы делать ремонт, жить, но увы.
Чтобы стать собственниками многострадальных квадратных метров, люди должны рассчитаться за дополнительную стройку, а это, по словам жильцов, около 1 миллиона рублей.
Дмитрий Жучков, житель Могилева:
Моя квартира вырастает на сегодня на 30 тысяч белорусских рублей, по этой цене она мне просто не нужна – она выше рынка, причем значительно. Я считаю, что эти деньги должны взыскивать с виновных лиц, кто их украл. Вот как украли, так пускай их назад принесут. И в приговоре пускай им напишут, чтобы они платили и возмещали УКСу, горисполкому и кто понес дополнительные расходы. Я за свою квартиру деньги оплатил 100 %. И у нас таких 90 %.
Над четким алгоритмом, который поможет расставить все точки над i, сейчас работают специалисты. Пока застройщик находится под следствием, объект недвижимости под арестом, и именно этот факт основательно тормозит дело. В первую очередь, дом должен получить юридический статус и технический паспорт в БТИ. Только после этого люди смогут обратиться в суд, чтобы признать права собственности на конкретную квартиру, которую они финансировали.
Роман Кривошеин, начальник юридического отдела Могилевского УКСа:
Ориентировочно в июне мы ждем развязки по снятию ареста с капитального строения. Ну и в последующем, когда это все произойдет, мы оперативно, без задержек осуществим государственную регистрацию вместе с гражданами, и они смогут получить свое имущество.
Рассчитаться с подрядчиком, который заканчивал строительство дома, все же придется. Сейчас экономисты УКСа формируют документы по затратам. Окончательную сумму разделят на общую площадь. Только после оплаты этих услуг дольщики смогут стать полноценными собственниками квартир.