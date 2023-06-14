История долгостроя в Могилёве: против застройщика возбуждено уголовное дело, жители не могут вселиться в квартиры

Новости Беларуси. Телеканал СТВ часто участвует в разрешении споров, которые затягиваются и не находят достойного внимания у местных властей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, на нашу горячую линию обратились жители Могилева с такой жалобой: инвестор пропал, подрядчик под следствием, а дольщики без крыши над головой. Долгострой по улице Менжинского в Могилеве уже не первый раз в топе новостей. Пять лет назад здание старого общежития предприниматель пообещал всего за год перестроить в жилой дом. На заманчивое предложение так быстро получить новое жилье откликнулись 56 могилевчан. В итоге стройка затянулась на четыре года. Против застройщика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, и он находится под следствием, а дом достраивал город. Полгода назад его ввели в эксплуатацию, но люди до сих пор не могут вселиться. Почему стены многострадального долгостроя до сих пор остаются пустыми и будет ли новоселье? В материале Юлии Мычки.

Уже пять лет я жду, пока наконец эта квартира станет моей. За строительством этой двухкомнатной квартиры в 62 квадратных метра Анна Потапович внесла 100 %-ную предоплату еще пять лет назад. Тогда инвестиции казались очевидными. Дом недалеко от центра, доступная цена и сроки (всего один год) не вызывали сомнений – надо строить.

Анна Потапович, жительница Могилева:

Уксовская квартира стоила дороже – на несколько тысяч белорусских рублей на тот момент. Влазить в долги не хотелось. Я этого не планировала. А здесь как раз всего хватало, поэтому пошла.

Но планы отметить новоселье всего через год не сбылись. Стройка затянулась. Сначала в связи с нехваткой средств – во время пандемии некоторые дольщики не выполняли своих обязательств. А после по статье о мошенничестве на скамье подсудимых оказался сам застройщик. В результате 56 могилевчан стали заложниками сложной ситуации. Строительство дома заморозили, когда его готовность составила 80 %.

На помощь людям пришел могилевский горисполком. Для завершения строительства привлекли порядка шести организаций строительной отрасли, в том числе городской УКС, который осуществлял технический надзор. И у людей появилась надежда.

Юлия Мычка, корреспондент:

Для того чтобы удешевить смету и ускорить ввод дома в эксплуатацию, люди даже пошли на такой шаг – самостоятельно купили сантехнику и двери. Полгода назад дом ввели в эксплуатацию, но вселиться в него люди так и не смогли.

Галина Васильева, жительница Могилева:

Мы остались без квартир. Долго добивались, чтобы нам помогли достроить. В том числе помог нам Могилевский горисполком. Но вот уже два года как Могилевский горисполком не может продумать алгоритм передачи нам квартир. Дом сдан в декабре 2022 года, полгода уже могли бы делать ремонт, жить, но увы. Чтобы стать собственниками многострадальных квадратных метров, люди должны рассчитаться за дополнительную стройку, а это, по словам жильцов, около 1 миллиона рублей.

Дмитрий Жучков, житель Могилева:

Моя квартира вырастает на сегодня на 30 тысяч белорусских рублей, по этой цене она мне просто не нужна – она выше рынка, причем значительно. Я считаю, что эти деньги должны взыскивать с виновных лиц, кто их украл. Вот как украли, так пускай их назад принесут. И в приговоре пускай им напишут, чтобы они платили и возмещали УКСу, горисполкому и кто понес дополнительные расходы. Я за свою квартиру деньги оплатил 100 %. И у нас таких 90 %. Над четким алгоритмом, который поможет расставить все точки над i, сейчас работают специалисты. Пока застройщик находится под следствием, объект недвижимости под арестом, и именно этот факт основательно тормозит дело. В первую очередь, дом должен получить юридический статус и технический паспорт в БТИ. Только после этого люди смогут обратиться в суд, чтобы признать права собственности на конкретную квартиру, которую они финансировали.

Роман Кривошеин, начальник юридического отдела Могилевского УКСа:

Ориентировочно в июне мы ждем развязки по снятию ареста с капитального строения. Ну и в последующем, когда это все произойдет, мы оперативно, без задержек осуществим государственную регистрацию вместе с гражданами, и они смогут получить свое имущество.