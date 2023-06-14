Премьера на СТВ! Проект «Созидаем вместе». Окунёмся в достижения, успехи и победы белорусов
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания телеканал СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Проект предлагает оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в день сегодняшний.
Героем первой серии проекта стал почетный гражданин Гродно Анатолий Гришук.
Каждый год независимой Республики Беларусь – это опыт и ценность дня сегодняшнего. Какие изменения произошли в индустриальном облике Гродно, как наращивались темпы и масштабы в промышленном секторе, чем сегодня привлекает неманская жемчужина страны?
Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:
Это яркий пример, как человек может, если есть желание, настойчивость, из ничего сделать такую красоту.
Люди, отдающие свою энергию, труд и творчество на благо экономики, науки, спорта, – главные герои проекта «Созидаем вместе».
Анатолий Гришук:
Я не буду говорить, что здесь было, но я скажу, что здесь будет. Мы решили нарисовать здесь картину – 440 квадратов, где будет отражена история Гродно.
Прогуляться вместе по нашему общему дому, заглянуть в каждый переулок Синеокой вместе с теми, кто своими руками добавляет краски в ее наряды и силу в ее звучание, предлагаем сегодня в 20:40, сразу после вечернего информационного выпуска.