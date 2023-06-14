Премьера на СТВ! Проект «Созидаем вместе». Окунёмся в достижения, успехи и победы белорусов

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. В Год мира и созидания телеканал СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе» . Проект предлагает оглянуться вокруг и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в день сегодняшний.

Каждый год независимой Республики Беларусь – это опыт и ценность дня сегодняшнего. Какие изменения произошли в индустриальном облике Гродно, как наращивались темпы и масштабы в промышленном секторе, чем сегодня привлекает неманская жемчужина страны?

Анатолий Гришук, Почетный гражданин Гродно:

Это яркий пример, как человек может, если есть желание, настойчивость, из ничего сделать такую красоту.

Люди, отдающие свою энергию, труд и творчество на благо экономики, науки, спорта, – главные герои проекта «Созидаем вместе».