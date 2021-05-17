«Люди старше 60 лет». Врач из деревни рассказала, кто и какой вакциной прививается у них

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Раиса Петровна, какой вакциной прививаются у вас в деревне и доверяют ли российской, китайской? Как вы убеждаете людей, которые работают на земле, что надо привиться? Алена Сырова, ведущая:

И как вы сами решились привиться именно «Спутник V»?

Раиса Трубенок, врач общей практики, заведующий Мстижской врачебной амбулаторией Борисовской больницы № 2:

Мне проще об этом говорить, поскольку я как врач общей практики, отработав в сельской местности более 42 лет (с первого дня и по сегодня я работаю), я считаю, что именно прививается доверие, верят, есть убеждения, что это надо. Какая вакцина? Население вначале: будем прививаться российской вакциной. Но, как показал результат, когда мы получили вакцину китайскую… Кирилл Казаков:

А вы привились какой? Раиса Трубенок:

«Спутник V». Мы входили в группу медицинских работников. Когда первая поступала вакцина российская, «Спутник V», соответственно, как первый этап и группа риска, конечно, привились этой вакциной.