«Люди старше 60 лет». Врач из деревни рассказала, кто и какой вакциной прививается у них

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Раиса Петровна, какой вакциной прививаются у вас в деревне и доверяют ли российской, китайской? Как вы убеждаете людей, которые работают на земле, что надо привиться?
Алена Сырова, ведущая:
И как вы сами решились привиться именно «Спутник V»?
Раиса Трубенок, врач общей практики, заведующий Мстижской врачебной амбулаторией Борисовской больницы № 2:
Мне проще об этом говорить, поскольку я как врач общей практики, отработав в сельской местности более 42 лет (с первого дня и по сегодня я работаю), я считаю, что именно прививается доверие, верят, есть убеждения, что это надо. Какая вакцина? Население вначале: будем прививаться российской вакциной. Но, как показал результат, когда мы получили вакцину китайскую…
Кирилл Казаков:
А вы привились какой?
Раиса Трубенок:
«Спутник V». Мы входили в группу медицинских работников. Когда первая поступала вакцина российская, «Спутник V», соответственно, как первый этап и группа риска, конечно, привились этой вакциной.
Алена Сырова:
Раиса Петровна, у вас прививаются больше молодых людей или старшее поколение?
Раиса Трубенок:
Старшее поколение. На данный момент на записи люди старше 60 лет.
Алена Сырова:
Жалобы после вакцинации есть?
Раиса Трубенок:
Жалоб не было. Из партии, которую мы поставили, и вторую прививку, жалоб нет. Специфика сельского населения.
Алена Сырова:
Сколько у вас привилось уже?
Раиса Трубенок:
На сегодняшний день где-то человек 120 – 1 200 у нас население.
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