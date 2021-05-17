Когда от коронавируса начнут прививать детей? Рассказывает главный санврач

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Какая стратегия Министерства здравоохранения дальше в борьбе с вирусом? Это увеличение вакцинации, разработка планов, разработка собственной вакцины? Какие стратегические планы у Минздрава есть на данный момент?

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

У нас уже действует план национальной вакцинации населения на 2021-2022 годы, утвержденный вице-премьером Игорем Викторовичем Петришенко, согласно которому сегодня проводится и будет проводиться вакцинация населения. Этот план предусмотрен на два года, а затем с большой долей вероятности данная инфекция будет включена в календарный национальный план. Конечно же, продолжение профилактических мероприятий.

Кирилл Казаков:

Грубо говоря, детям с раннего возраста вакцина будет ставиться наравне со всеми остальными?

Александр Тарасенко:

Поправлю, сегодня лицам до 18 лет вакцинация не производится. Насчет детей – производитель не полностью провел испытания, наши дети, как правило, даже если и заболевают, то переносят в легкой степени.

Кирилл Казаков:

Но в планах есть разработка таких вакцин, которые можно было бы ставить детям?