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Когда от коронавируса начнут прививать детей? Рассказывает главный санврач

17 мая 2021 18:24
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Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Когда от коронавируса начнут прививать детей? Рассказывает главный санврач-1

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Какая стратегия Министерства здравоохранения дальше в борьбе с вирусом? Это увеличение вакцинации, разработка планов, разработка собственной вакцины? Какие стратегические планы у Минздрава есть на данный момент?

Когда от коронавируса начнут прививать детей? Рассказывает главный санврач-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
У нас уже действует план национальной вакцинации населения на 2021-2022 годы, утвержденный вице-премьером Игорем Викторовичем Петришенко, согласно которому сегодня проводится и будет проводиться вакцинация населения. Этот план предусмотрен на два года, а затем с большой долей вероятности данная инфекция будет включена в календарный национальный план. Конечно же, продолжение профилактических мероприятий.

Кирилл Казаков:
Грубо говоря, детям с раннего возраста вакцина будет ставиться наравне со всеми остальными?

Александр Тарасенко:
Поправлю, сегодня лицам до 18 лет вакцинация не производится. Насчет детей – производитель не полностью провел испытания, наши дети, как правило, даже если и заболевают, то переносят в легкой степени.

Кирилл Казаков:
Но в планах есть разработка таких вакцин, которые можно было бы ставить детям?

Когда от коронавируса начнут прививать детей? Рассказывает главный санврач-7

Александр Тарасенко:
Я думаю, что есть, но мы сегодня говорим о лицах старше 18 лет и особенно старше 60 лет, у которых есть те или иные хронические заболевания.

Кирилл Казаков:
На данный момент купируем проблему, которая есть сейчас, а план разработки есть и для детей в том числе?

Александр Тарасенко:
Пока разработки именно для детей или для всей группы населения нет. Мы стоим на этапе создания нашей инактивированной вакцины. Кандидатная вакцина должна быть к концу года.

Когда от коронавируса начнут прививать детей? Рассказывает главный санврач-10

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# Вакцинация # общество # Александр Тарасенко # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Игорь Петришенко # Фотофакт

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