«Фактически биологические визы вводятся». Какие документы могут понадобиться для путешествий?

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Алена Сырова, ведущая:

Знаете, встречаю сейчас такое мнение, что некоторые не торопятся с вакцинацией, потому что переживают – все мы привыкли путешествовать по открытому миру – переживают, что, например, европейские страны введут «зеленые паспорта». И тот же «Спутник V» где-то будут признавать, где-то не будут. Александр Александрович, скажите, а мы планируем вводить какие-то аналогичные паспорта? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Привившись два раза – двумя компонентами «Спутник V» – получу ли я какой-то документ, который позволит мне путешествовать?

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

Да, такой документ уже разработан. И приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь утвержден. Сегодня любой гражданин, который получил… Кирилл Казаков:

Это внутренний документ либо есть какие-то договоренности на международном уровне? Александр Тарасенко:

Пока договоренностей нет, пока есть только определенное соглашение с Китайской Народной Республикой о взаимном признании, прошли переговоры.

Кирилл Казаков:

С Россией. Александр Тарасенко:

Да. Пока договоренности, чьи сертификаты, какие вакцины должны использоваться, пока таких требований нет ни у одной из стран. Мы разработали форму сертификата, который будет выдаваться по требованию или желанию гражданина – для выезда ему, скорее всего, понадобится в какую-то из стран. Не все страны требуют сертификат о вакцинации, а только лишь отрицательный ПЦР-тест в течение 72 или 48 часов, поэтому ситуация может развиваться по-разному, и мы уже подготовились, издав такой сертификат, чтобы облегчить жизнь нашим гражданам. Кирилл Казаков:

Вот этот новый документ, о котором сейчас Александр Александрович говорит, это не аналог ли визы XXI века?

Петр Петровский, политолог:

Можно и так сказать. Почему сейчас идет борьба за сертификацию вакцин? Потому что тот, кто сертифицирует одни вакцины, не сертифицирует другие, тот не будет признавать одни документы, но будет признавать другие. Кирилл Казаков:

Шенгенское соглашение нового вида? Петр Петровский:

Шенгенская виза, совершенно верно. У меня несколько командировок намечается, я, если честно, сейчас задумался. Вот я привьюсь, а это будет в этой конкретной стране признаваться? Кирилл Казаков:

Если в этой стране сертифицирован «Спутник V», то, скорее всего, да. Если AstraZeneca, то в Украину могут и не пустить.

Петр Петровский:

И варианты тех стран Европейского союза, где в ЕС он не сертифицирован, но эти страны сертифицировали внутри себя, тоже имеются, например, Венгрия. Кирилл Казаков:

В какой-то мере у нас сейчас идет в том числе пересмотр нового международного законодательства, которое подходит под вот эти вирусные политические шаги, которые крутятся вокруг земли по полной катушке. Петр Петровский:

Фактически биологические визы вводятся, если говорить откровенно. Посмотрите, даже внутри Европейского союза, где имеется и Шенгенская система, каждая из стран ввела ограничения. Фактически Шенгенские соглашения рассыпались, когда началась пандемия. И сейчас действительно требуются новые формулы, я думаю, что будет даже более широкий паспорт прививок введен, об этом уже говорят, чтобы там были все прививки, которые человек имел. Наверное, теперь человечество будет жить более строго в этом плане, и не каждая страна даст визу без определенных вот этих документов.