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«Мы не получим тех осложнений коронавирусной инфекции и сформируем коллективный иммунитет»

17 мая 2021 19:57
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Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вернемся к нашим банальным вопросам из бытовых семей, которые обсуждаются на кухнях и обычно говорятся не очень профессионально. С точки зрения врача, нужно вакцинироваться? Сидят люди на кухне, обсуждают: Маша не вакцинировалась, Костя вакцинировался, пойдем-пойдем. Что вообще происходит с организмом? Нужно ли это делать? Чего ожидать от тех, кто вакцинировался? Насколько этому человеку становится плохо?

«Мы не получим тех осложнений коронавирусной инфекции и сформируем коллективный иммунитет» -1

Иван Дулуб, заведующий пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:
Хочу сказать однозначно, что вакцинироваться нужно. К сожалению, я еще не успел, потому что совсем недавно переболел этой инфекцией. Скажу про свою семью. Тоже сидели перед телевизорами, смотрели, наблюдали. Моя семья вакцинировалась.

Кирилл Казаков:
Многие говорят: я не буду вакцинироваться, потому что только что переболел. Может быть, это тоже заблуждение?

Иван Дулуб:
После того, как человек переболел, должен пройти определенный промежуток времени, где-то два-три месяца, тогда уже можно вакцинироваться, определив перед этим количество нейтрализующих антител.

Кирилл Казаков:
А если человек не болел, то ему 100 % нужно вакцинироваться?

Иван Дулуб:
Я считаю, что даже 200 %.

«Мы не получим тех осложнений коронавирусной инфекции и сформируем коллективный иммунитет» -4

Кирилл Казаков:
То есть, это определенная защита? Не только психологическая, но и медицинская?

Иван Дулуб:
Во-первых, мы не получим тех осложнений коронавирусной инфекции и сформируем коллективный иммунитет.

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# Вакцинация # общество # Кирилл Казаков # Иван Дулуб # Фотофакт

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