«Мы не получим тех осложнений коронавирусной инфекции и сформируем коллективный иммунитет»

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Вернемся к нашим банальным вопросам из бытовых семей, которые обсуждаются на кухнях и обычно говорятся не очень профессионально. С точки зрения врача, нужно вакцинироваться? Сидят люди на кухне, обсуждают: Маша не вакцинировалась, Костя вакцинировался, пойдем-пойдем. Что вообще происходит с организмом? Нужно ли это делать? Чего ожидать от тех, кто вакцинировался? Насколько этому человеку становится плохо?

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ.

Иван Дулуб, заведующий пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы Минска:

Хочу сказать однозначно, что вакцинироваться нужно. К сожалению, я еще не успел, потому что совсем недавно переболел этой инфекцией. Скажу про свою семью. Тоже сидели перед телевизорами, смотрели, наблюдали. Моя семья вакцинировалась.

Кирилл Казаков:

Многие говорят: я не буду вакцинироваться, потому что только что переболел. Может быть, это тоже заблуждение?

Иван Дулуб:

После того, как человек переболел, должен пройти определенный промежуток времени, где-то два-три месяца, тогда уже можно вакцинироваться, определив перед этим количество нейтрализующих антител.

Кирилл Казаков:

А если человек не болел, то ему 100 % нужно вакцинироваться?

Иван Дулуб:

Я считаю, что даже 200 %.