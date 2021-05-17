Сергей Беляев: мы перестанем стоять в очереди за вакциной только тогда, когда сделаем свой продукт

Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вопрос достаточно простой. Когда у нас появится достаточное количество вакцин, когда мы не будем стоять в очереди и ждать, когда же мы вакцинируемся? Я так понимаю, что все зависит от мощностей вашей компании.

Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:

Вопрос, на первый взгляд, простой, но ответ будет сложный. Вы все из средств массовой информации слышали и знаете, что на данный момент «Белмедпрепараты» участвуют в реализации трех проектов, которые так или иначе связаны с разработкой вакцин. Первый проект по частичной локализации производства «Спутника V» на «Белмедпрепаратах», так называемый розлив из субстанции, которая производится в Российской Федерации. В данном случае партнером выступает компания «Генериум». Этот проект первый в производстве вакцин, который позволяет отработать все вопросы, касаемые логистики, транспортировки, методов контроля качества. Кирилл Казаков:

У меня вопрос из зала, самый простой, просто у вас уточняю. Я, как обычный зритель, смотрю программу, и вы меня убеждаете в том, что вакцина, которая здесь называется белорусской, разлитая на вашем предприятии – это российская вакцина «Спутник V», которая просто здесь разливается. Это не какая-то белорусская разработка? Это не реплика? Это тот самый препарат, который производится в России?

Сергей Беляев:

Это абсолютно полный аналог, идентичный российской вакцине «Спутник V». Более того, методы контроля качества и сам процесс контроля качества произведенной нами вакцины осуществляется именно в Институте Гамалеи, институте разработчика этой вакцины. Только после того, как нам подтверждают, что данная вакцина соответствует нормативному документу, разработанному Институтом Гамалеи, она идет в реализацию потребителям. Кирилл Казаков:

Мы готовы к тому, чтобы изготавливать белорусскую вакцину? Президент сказал, что к концу года мы ее уже сертифицируем, проведем лабораторные испытания, и, скорее всего, ваше предприятие станет одним из тех, кто будет ее выпускать. Мощности позволяют? Сколько в год вы готовы выпускать? За какое время вы обеспечите всю страну этим лекарством? Либо какой-то процент населения? Сергей Беляев:

Сейчас идет два проекта по производству, полному циклу вакцины. Первый проект должен реализоваться до конца года. Это полная локализация вакцины «Спутник V».

Кирилл Казаков:

Это будет наш препарат, Generic? Сергей Беляев:

Это будет полностью воспроизведенный по технологии Гамалеи препарат «Спутник V», который там же (в Институте Гамалеи) будут контролировать показатели качества. Абсолютно идентичный. И второй проект, немножко более длительный, по разработке нашей отечественной вакцины. Эти два проекта действительно позволят ответить на ваш первый вопрос – когда же мы перестанем стоять в очереди? Мы перестанем стоять в очереди за вакциной только тогда, когда сделаем свой продукт, не будем зависеть от поставки. Кирилл Казаков:

Но мощности позволяют? Не надо докупать оборудование? Сергей Беляев:

Все зависит от поставки компонентов. Все, что касается оборудования, – это биотехнологические продукты, они так или иначе подразумевают создание полного производственного участка, потому что эта технология производства нова в Республике Беларусь, у нас нет вакцинного производства для человека. Это производство создается с нуля, поэтому такие длительные сроки реализации проектов.