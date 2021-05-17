Сергей Беляев: мы перестанем стоять в очереди за вакциной только тогда, когда сделаем свой продукт
Новости Беларуси. Уколоть и обезвредить. В фокусе обсуждения не только личный вопрос «быть или не быть» прививке, но и политические нюансы мировой войны вакцин. Все, что вы хотели знать о вакцинации, обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вопрос достаточно простой. Когда у нас появится достаточное количество вакцин, когда мы не будем стоять в очереди и ждать, когда же мы вакцинируемся? Я так понимаю, что все зависит от мощностей вашей компании.
Сергей Беляев, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
Вопрос, на первый взгляд, простой, но ответ будет сложный. Вы все из средств массовой информации слышали и знаете, что на данный момент «Белмедпрепараты» участвуют в реализации трех проектов, которые так или иначе связаны с разработкой вакцин. Первый проект по частичной локализации производства «Спутника V» на «Белмедпрепаратах», так называемый розлив из субстанции, которая производится в Российской Федерации. В данном случае партнером выступает компания «Генериум». Этот проект первый в производстве вакцин, который позволяет отработать все вопросы, касаемые логистики, транспортировки, методов контроля качества.
Кирилл Казаков:
У меня вопрос из зала, самый простой, просто у вас уточняю. Я, как обычный зритель, смотрю программу, и вы меня убеждаете в том, что вакцина, которая здесь называется белорусской, разлитая на вашем предприятии – это российская вакцина «Спутник V», которая просто здесь разливается. Это не какая-то белорусская разработка? Это не реплика? Это тот самый препарат, который производится в России?
Сергей Беляев:
Это абсолютно полный аналог, идентичный российской вакцине «Спутник V». Более того, методы контроля качества и сам процесс контроля качества произведенной нами вакцины осуществляется именно в Институте Гамалеи, институте разработчика этой вакцины. Только после того, как нам подтверждают, что данная вакцина соответствует нормативному документу, разработанному Институтом Гамалеи, она идет в реализацию потребителям.
Кирилл Казаков:
Мы готовы к тому, чтобы изготавливать белорусскую вакцину? Президент сказал, что к концу года мы ее уже сертифицируем, проведем лабораторные испытания, и, скорее всего, ваше предприятие станет одним из тех, кто будет ее выпускать. Мощности позволяют? Сколько в год вы готовы выпускать? За какое время вы обеспечите всю страну этим лекарством? Либо какой-то процент населения?
Сергей Беляев:
Сейчас идет два проекта по производству, полному циклу вакцины. Первый проект должен реализоваться до конца года. Это полная локализация вакцины «Спутник V».
Кирилл Казаков:
Это будет наш препарат, Generic?
Сергей Беляев:
Это будет полностью воспроизведенный по технологии Гамалеи препарат «Спутник V», который там же (в Институте Гамалеи) будут контролировать показатели качества. Абсолютно идентичный. И второй проект, немножко более длительный, по разработке нашей отечественной вакцины. Эти два проекта действительно позволят ответить на ваш первый вопрос – когда же мы перестанем стоять в очереди? Мы перестанем стоять в очереди за вакциной только тогда, когда сделаем свой продукт, не будем зависеть от поставки.
Кирилл Казаков:
Но мощности позволяют? Не надо докупать оборудование?
Сергей Беляев:
Все зависит от поставки компонентов. Все, что касается оборудования, – это биотехнологические продукты, они так или иначе подразумевают создание полного производственного участка, потому что эта технология производства нова в Республике Беларусь, у нас нет вакцинного производства для человека. Это производство создается с нуля, поэтому такие длительные сроки реализации проектов.
Алена Сырова, СТВ:
А будет ли актуально на момент реализации этого проекта? Через год-полтора?
Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:
Я уверен, что будет актуально, и смысл организации производства вакцины более широкий. Мы фактически создаем новую сферу производства, чтобы не только в дальнейшем создавать вакцину против коронавирусной инфекции, над которой работаем, но и над рядом других заболеваний, которые со временем будут появляться в мире.
Читайте также:
Надежда Лазаревич: мы просто уже должны привыкнуть к коронавирусу
«Фактически биологические визы вводятся». Какие документы могут понадобиться для путешествий?
Когда от коронавируса начнут прививать детей? Рассказывает главный санврач