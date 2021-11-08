Польские банды убивали белорусов в 1946-1947 годах. Будет ли наказание за это?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Тут важен еще один аспект, которого очень боятся наши оппоненты и в Польше, и в странах Балтии. Надо осознавать, что война 9 мая 1945 года не закончилась на территории Беларуси. До какого года гонялись здесь все эти подпольные банды?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Почти до 1950-х.