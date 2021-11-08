Прямой эфир

Польские банды убивали белорусов в 1946-1947 годах. Будет ли наказание за это?

08 ноября 2021 19:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.   

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:  
Тут важен еще один аспект, которого очень боятся наши оппоненты и в Польше, и в странах Балтии. Надо осознавать, что война 9 мая 1945 года не закончилась на территории Беларуси. До какого года гонялись здесь все эти подпольные банды?  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Почти до 1950-х.  

Польские банды убивали белорусов в 1946-1947 годах. Будет ли наказание за это?-1

Алексей Авдонин:  
Заедьте в Гродно. Я до сих пор помню из рассказов моей мамы о том, что заходишь на старое кладбище, которое возле Скидельского рынка. Там могилы офицеров, которые погибли уже в 1946-1947 годах, которые гоняли польские банды, которые уничтожали белорусов уже в этот период. Это тоже надо рассказывать, что это тоже был геноцид, целенаправленным притом. Вот эти банды Бурого и всех остальных, это те подразделения, которые, условно, еще поддерживали связь с эсэсовскими подразделениями, с гестапо, которые в том числе находились уже за океаном.  

Алена Сырова, СТВ:  
Может, стоит расширить этот временной отрезок, не ограничиваться только Великой Отечественной войной?  

Алексей Авдонин:  
Конечно.  

Читайте также:  

Алексей Авдонин о Беларуси без ВОВ: у нас население приближалось бы к 30 миллионам человек, ВВП было бы около 500 миллиардов  

«Да, обесценить полностью». Аналитик БИСИ о попытках коллективного Запада забыть итоги ВОВ  

«Люди должны быть упокоены в землю». Директор музея объяснила причину поиска мест массовых захоронений на территории Беларуси  

# Великая Отечественная война # общество # Кирилл Казаков # Алексей Авдонин # Ромуальд Райс # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы вдруг увидели, что это только всего лишь сотня фамилий». Что об исторической памяти и жертвах войны говорит историк?
08 ноября 2021 19:29

«Мы вдруг увидели, что это только всего лишь сотня фамилий». Что об исторической памяти и жертвах войны говорит историк?

«Можно вспомнить и замки, и те картины, которые были вывезены». Получит ли Беларусь компенсацию от Германии за геноцид?
08 ноября 2021 19:28

«Можно вспомнить и замки, и те картины, которые были вывезены». Получит ли Беларусь компенсацию от Германии за геноцид?

Сотрудники ГАИ усилили контроль за таксистами. Особое внимание уделят скоростному режиму
08 ноября 2021 19:24

Сотрудники ГАИ усилили контроль за таксистами. Особое внимание уделят скоростному режиму