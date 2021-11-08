Польские банды убивали белорусов в 1946-1947 годах. Будет ли наказание за это?

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу «По существу» акценты в этой теме расставят эксперты.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Тут важен еще один аспект, которого очень боятся наши оппоненты и в Польше, и в странах Балтии. Надо осознавать, что война 9 мая 1945 года не закончилась на территории Беларуси. До какого года гонялись здесь все эти подпольные банды?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Почти до 1950-х.
Алексей Авдонин:
Заедьте в Гродно. Я до сих пор помню из рассказов моей мамы о том, что заходишь на старое кладбище, которое возле Скидельского рынка. Там могилы офицеров, которые погибли уже в 1946-1947 годах, которые гоняли польские банды, которые уничтожали белорусов уже в этот период. Это тоже надо рассказывать, что это тоже был геноцид, целенаправленным притом. Вот эти банды Бурого и всех остальных, это те подразделения, которые, условно, еще поддерживали связь с эсэсовскими подразделениями, с гестапо, которые в том числе находились уже за океаном.
Алена Сырова, СТВ:
Может, стоит расширить этот временной отрезок, не ограничиваться только Великой Отечественной войной?
Алексей Авдонин:
Конечно.
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