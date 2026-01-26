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Новости по тегу #Вииа Гапаева

Определены обладатели грантов общественного объединения «Белая Русь»
26 января 2026 07:04

Определены обладатели грантов общественного объединения «Белая Русь»

Этот известный русский художник стал опекуном для крестьян в Круглянском районе. Узнали о жизни живописца
19 ноября 2024 12:22

Этот известный русский художник стал опекуном для крестьян в Круглянском районе. Узнали о жизни живописца

Село ей подарила Екатерина ІІ. История женщины, которая смогла сделать из Круглого продвинутое местечко
19 ноября 2024 12:19

Село ей подарила Екатерина ІІ. История женщины, которая смогла сделать из Круглого продвинутое местечко

Почему подкова стала символом города Круглое? Рассказываем о древнем знаке удачи
19 ноября 2024 12:17

Почему подкова стала символом города Круглое? Рассказываем о древнем знаке удачи

«Люди должны быть упокоены в землю». Директор музея объяснила причину поиска мест массовых захоронений на территории Беларуси
08 ноября 2021 19:42

«Люди должны быть упокоены в землю». Директор музея объяснила причину поиска мест массовых захоронений на территории Беларуси