Новости по тегу #Вииа Гапаева

Цена вопроса – 100 базовых величин – это 4,5 тысячи рублей. Их получат 11 проектов. Передвижная фотодокументальная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной, многофункциональная зона отдыха «Эко-оазис», мини-огороды при детских садах, инклюзивная театральная студия.
Художник к своим знакомым Лопандиным и становится опекуном для крестьян. Они обожали своего муляра. Приходили за советами и деньгами, когда очень нуждались.
В разное время Круглым владели Бона Сфорца, Лев Сапега, Михаил Казимир Огинский. Но все изменилось с приходом княгини Екатерины Романовны Дашковой.
В Бобруйске желания загадывают возле бобра, в Шклове – у огурца, а в Круглом натирают до блеска подкову.
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