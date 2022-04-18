«Любой вопрос решают кадры». Хватит ли Беларуси специалистов по мирному атому?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас «Полонез» может нести ядерную боеголовку?
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Пока нет.
Кирилл Казаков:
Это был бы самый лучший дипломатический ответ, когда бы мы сказали, что мы можем на наш «Полонез» установить ядерную боеголовку.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Здесь нужно военно-политическое решение. Стратегическое решение нашего руководства все-таки будет таковым, что мы подойдем к тому рубежу, когда на нашей территории будут носители ядерных.
Кирилл Казаков:
У нас есть АЭС, у нас, в принципе, должна быть и ядерная энергия, которая может быт в милитаристических целях использована.
Николай Щекин:
Но какой красивый ход сделали. Ведь в обновленной Конституции есть статья, там закреплена атомная электростанция. Это тоже правильное решение, потому что вы видите, что можно сделать. Государственный переворот, убивают лидеров. Не дай бог.
Кирилл Казаков:
Насколько мирный и военный атом похожи? Как это возможно использовать?
Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:
Как известно, любой вопрос решают кадры. Соответственно, если в стране есть кадры, которые компетентны в области использования атомной энергии, то они могут решать различные задачи.
Кирилл Казаков:
То есть использование специалистов вашего института может быть задействовано в ваших целях?
Николай Бузин:
В военных целях может быть использовано все. Я просто хочу еще раз вспомнить ныне непопулярную фамилию Берия. Ведь атом создавался (и военный, и гражданский) одними людьми. Второе – он шел приблизительно по одним и тем же дорогам. В 1945 году было первое испытание в июле, боевое испытание в Хиросиме и Нагасаки в августе, но уже в 1952 году появился атомный реактор, который мог работать в интересах народного хозяйства. Любое изобретение может быть использовано и мирных, и в военных целях. Все это зависит от лиц, принимающих решение и ставящих соответствующие задачи.
Читайте также:
Бобров: насчёт целесообразности строительства атомной станции – всё должно быть пропорционально и взвешенно
«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно
Ликвидатор аварии на ЧАЭС: перелом у меня произошел тогда, когда я увидел, что наши люди, ветковские, начали возвращаться обратно