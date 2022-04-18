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«Любой вопрос решают кадры». Хватит ли Беларуси специалистов по мирному атому?

18 апреля 2022 19:58
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Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

«Любой вопрос решают кадры». Хватит ли Беларуси специалистов по мирному атому?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
У нас «Полонез» может нести ядерную боеголовку?

«Любой вопрос решают кадры». Хватит ли Беларуси специалистов по мирному атому?-4

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Пока нет.

Кирилл Казаков:
Это был бы самый лучший дипломатический ответ, когда бы мы сказали, что мы можем на наш «Полонез» установить ядерную боеголовку.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Здесь нужно военно-политическое решение. Стратегическое решение нашего руководства все-таки будет таковым, что мы подойдем к тому рубежу, когда на нашей территории будут носители ядерных. 

Кирилл Казаков:
У нас есть АЭС, у нас, в принципе, должна быть и ядерная энергия, которая может быт в милитаристических целях использована.

«Любой вопрос решают кадры». Хватит ли Беларуси специалистов по мирному атому?-7

Николай Щекин:
Но какой красивый ход сделали. Ведь в обновленной Конституции есть статья, там закреплена атомная электростанция. Это тоже правильное решение, потому что вы видите, что можно сделать. Государственный переворот, убивают лидеров. Не дай бог.

Кирилл Казаков:
Насколько мирный и военный атом похожи? Как это возможно использовать?

Андрей Кузьмин, генеральный директор Объединенного института энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси:
Как известно, любой вопрос решают кадры. Соответственно, если в стране есть кадры, которые компетентны в области использования атомной энергии, то они могут решать различные задачи.

Кирилл Казаков:
То есть использование специалистов вашего института может быть задействовано в ваших целях?

Николай Бузин:
В военных целях может быть использовано все. Я просто хочу еще раз вспомнить ныне непопулярную фамилию Берия. Ведь атом создавался (и военный, и гражданский) одними людьми. Второе – он шел приблизительно по одним и тем же дорогам. В 1945 году было первое испытание в июле, боевое испытание в Хиросиме и Нагасаки в августе, но уже в 1952 году появился атомный реактор, который мог работать в интересах народного хозяйства. Любое изобретение может быть использовано и мирных, и в военных целях. Все это зависит от лиц, принимающих решение и ставящих соответствующие задачи.

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# АЭС в Беларуси # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Николай Бузин # Николай Щекин # Фотофакт

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