«Любой вопрос решают кадры». Хватит ли Беларуси специалистов по мирному атому?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас «Полонез» может нести ядерную боеголовку?

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Пока нет. Кирилл Казаков:

Это был бы самый лучший дипломатический ответ, когда бы мы сказали, что мы можем на наш «Полонез» установить ядерную боеголовку. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Здесь нужно военно-политическое решение. Стратегическое решение нашего руководства все-таки будет таковым, что мы подойдем к тому рубежу, когда на нашей территории будут носители ядерных. Кирилл Казаков:

У нас есть АЭС, у нас, в принципе, должна быть и ядерная энергия, которая может быт в милитаристических целях использована.