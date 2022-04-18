Прямой эфир

Ликвидатор аварии на ЧАЭС: перелом у меня произошёл тогда, когда я увидел, что наши люди, ветковские, начали возвращаться обратно

18 апреля 2022 17:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ:
Чисто ментально. Вы человек, который в 1986 году был в Чернобыле. И радиацию воспринимали тогда по-особенному. Сейчас уже как человек во власти, понимающий, что эта энергия в принципе очень полезна. Когда произошел этот перелом, когда вы стали понимать, что не всегда то, что плохое в молодости, сейчас хорошим является?

Ликвидатор аварии на ЧАЭС: перелом у меня произошёл тогда, когда я увидел, что наши люди, ветковские, начали возвращаться обратно-1

Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Перелом у меня произошел тогда, когда я увидел, что наши люди, ветковские, я из Ветки родом, начали возвращаться обратно. Из Минска, из Гомеля, Жабинки, Брестской области. И город начал заселяться. И сегодня если посмотреть. Я в то время следователем в Ветке работал, я смотрел, какая там инфраструктура. И какая сейчас – в разы лучше. То, что было вложено, дает отдачу. Сегодня город очень красивый. Возможно вернуться назад, к своим истокам, и жить.

Читайте также:

Есть ли возможность построить второй энергоблок в Беларуси? Спросили у гендиректора института «Сосны»

Бобров: насчёт целесообразности строительства атомной станции – всё должно быть пропорционально и взвешенно

«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Кирилл Казаков # Александр Барсуков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Даёт инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников?
18 апреля 2022 17:40

Даёт инструкции дочери, кому и какую сумму передать. Откуда в Беларуси появилась целая сеть врачей-взяточников?

Они известны в белорусской ортопедии. Врачи передают деньги прямо под камерой ресторана. Вот кадры
18 апреля 2022 17:33

Они известны в белорусской ортопедии. Врачи передают деньги прямо под камерой ресторана. Вот кадры

«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно
18 апреля 2022 17:32

«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно