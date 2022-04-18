Ликвидатор аварии на ЧАЭС: перелом у меня произошёл тогда, когда я увидел, что наши люди, ветковские, начали возвращаться обратно

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Чисто ментально. Вы человек, который в 1986 году был в Чернобыле. И радиацию воспринимали тогда по-особенному. Сейчас уже как человек во власти, понимающий, что эта энергия в принципе очень полезна. Когда произошел этот перелом, когда вы стали понимать, что не всегда то, что плохое в молодости, сейчас хорошим является?
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Перелом у меня произошел тогда, когда я увидел, что наши люди, ветковские, я из Ветки родом, начали возвращаться обратно. Из Минска, из Гомеля, Жабинки, Брестской области. И город начал заселяться. И сегодня если посмотреть. Я в то время следователем в Ветке работал, я смотрел, какая там инфраструктура. И какая сейчас – в разы лучше. То, что было вложено, дает отдачу. Сегодня город очень красивый. Возможно вернуться назад, к своим истокам, и жить.
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