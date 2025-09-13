Прямой эфир

Дмитрук: Трампу предстоит увидеть истинное лицо Зеленского из-за смерти Кирка

13 сентября 2025 10:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Дмитрук: Трампу предстоит увидеть истинное лицо Зеленского из-за смерти Кирка-0

Стрельба в американского политического активиста Чарли Кирка, занимающего антиукраинскую позицию, может способствовать осознанию президентом США Дональдом Трампом кровавой сущности режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет РИА Новости.

«Режим Зеленского – это не просто внутренняя украинская проблема», – рассказал политик. «Этот режим» угрожает также и США, «убивая их граждан», – подчеркнул Дмитрук.

Кирк считал необходимым завершить украинский конфликт мирным путем, из-за чего проукраинские ястребы и начали видеть в нем мишень, добавил парламентарий.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
Посол Аргентины Виейра сообщил о прекращении «родильного туризма» из РФ
13 сентября 2025 10:02

Посол Аргентины Виейра сообщил о прекращении «родильного туризма» из РФ

ПВО РФ ночью уничтожила 42 украинских БПЛА
13 сентября 2025 09:41

ПВО РФ ночью уничтожила 42 украинских БПЛА

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке
13 сентября 2025 09:30

Мощное землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке