Стрельба в американского политического активиста Чарли Кирка, занимающего антиукраинскую позицию, может способствовать осознанию президентом США Дональдом Трампом кровавой сущности режима Владимира Зеленского. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Артем Дмитрук, пишет РИА Новости.

«Режим Зеленского – это не просто внутренняя украинская проблема», – рассказал политик. «Этот режим» угрожает также и США, «убивая их граждан», – подчеркнул Дмитрук.

Кирк считал необходимым завершить украинский конфликт мирным путем, из-за чего проукраинские ястребы и начали видеть в нем мишень, добавил парламентарий.

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