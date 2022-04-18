Бобров: насчёт целесообразности строительства атомной станции – всё должно быть пропорционально и взвешенно

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ:

Владимир Владимирович, наша система выдержит? Мы готовы к тому, что сейчас один блок построим, второй?