Бобров: насчёт целесообразности строительства атомной станции – всё должно быть пропорционально и взвешенно

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Владимир Владимирович, наша система выдержит? Мы готовы к тому, что сейчас один блок построим, второй?
Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:
Насчет целесообразности строительства атомной станции был разговор: все должно быть пропорционально и взвешенно. В настоящее время оцениваем целесообразность, именно экономическую и техническую, строительства. Но в первую очередь надо понимать, что для этого есть граничащие факторы. То есть потребление в республике электроэнергии должно расти. И мы к этому готовимся с опережающими темпами. С точки зрения электрификации в том числе Чернобыльских районов – это не значит, что там не было электроэнергии. Здесь разговор идет о том, что мы усиливаем нашу сеть электропередач именно класса напряжения 0,4-10 киловольт, чтобы эта энергия дошла до потребителя. Все сети спроектированы по нормам, когда в жилье было 3-5 киловатт.
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