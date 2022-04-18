«На многих территориях всплеск рождаемости». Как развиваются белорусские районы, пострадавшие от аварии в Чернобыле?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я родилась в городе Хойники, и в 1986 году мне было ровно 15 лет. Я заканчивала восьмой класс, когда случилась в Чернобыле эта трагедия, и я прекрасно помню, когда 7 мая нас всех – детей, подростков, беременных женщин – эвакуировали тогда. И сегодня мы видели множество фильмов (и художественных в том числе), и в некоторых мне не хватает той души и того надрыва, который мы тогда испытали, потому что нас всех садили в автобус, за этим автобусом бежали родители, падали в эту пыль, все рыдают, орут, плачут, потому что мы вообще не понимали, что происходит. Ничего не видно, ничего не слышно, но происходит хуже, чем война.
Кирилл Казаков, СТВ:
За 36 лет как изменилась территория? Что было тогда и что было в первые пять, шесть, семь лет до 1995, 1996 года. Эти десять лет, которые произошли после аварии
Алена Сырова, СТВ:
Наверное, сейчас складывается впечатление, будто ничего этого не было?
Кирилл Казаков:
Ведь на многих территориях всплеск рождаемости, там много народу, туда едут. Кажется, это территории, которые оказались под радиацией, а вдруг оказалось, что там бурная рождаемость, куча рабочих мест, сельское хозяйство.
Жанна Чернявская:
Вы же понимаете, что ничего просто так не происходит. Буквально в первые же годы были проведены чрезвычайные меры: эвакуация (в тот период были эвакуированы почти 138 тысяч человек, 200 тысяч человек выехали самостоятельно, в Витебской области многие земляки наши живут), в этот период проводились работы, чтобы минимизировать воздействие радионуклидов на человека. Там работали все (мои родители работали), снимался грунт, кровля, заборы снимались. Где были большие уровни загрязнения, то просто захоранивались или разбирались эти дома, объекты. Вывозились или захоранивались на месте – зависело от того, какой уровень радиации.
Кирилл Казаков:
Но экономика начала подстраиваться под все эти истории, правильно?
Жанна Чернявская:
Потом уже стали думать о том, и здесь наука очень сильно помогла и решала эти вопросы, что необходимо было определиться о переспециализации сельского хозяйства, потому что там было 50 на 50 (50 % – промышленность, 50 % – сельское хозяйство). Какие растения накапливают, а какие нет? Как сегодня добиться получения чистой продукции? Потому что цезий-137, стронций-90. Конечно, возникло очень много вопросов, в том числе и информационные вопросы. Надо было населению разъяснять, как действовать, какие продукты можно использовать, где это проверить. Целую систему надо было наладить.
Алена Сырова:
Наше государство очень много финансов вкладывало и продолжает вкладывать в развитие этих регионов, чтобы сейчас сделать там жизнь более привлекательной.
Жанна Чернявская:
Первоначальные вопросы были решены. Сейчас уже идет реализация шестой по счету государственной программы. По полному окончанию проведены итоги реализации пятой программы, то есть все пять программ – это в сумме где-то 19,6 миллиарда долларов США. Сейчас эта программа – тоже большая сумма, но мы уже по итогам потом будем смотреть, сколько пойдет, но запланированы защита населения, модернизация предприятий, потому что необходимо запускать их по-новому. И сегодня можно посмотреть и привести как пример те же сыры и молочные продукты в Хойниках, завод железобетонных изделий, сельхозпредприятия, где строятся новые комплексы, где фактически участие человека ограничено.
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