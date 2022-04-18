«На многих территориях всплеск рождаемости». Как развиваются белорусские районы, пострадавшие от аварии в Чернобыле?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу « По существу » обсудили ядерное оружие и его применение.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я родилась в городе Хойники, и в 1986 году мне было ровно 15 лет. Я заканчивала восьмой класс, когда случилась в Чернобыле эта трагедия, и я прекрасно помню, когда 7 мая нас всех – детей, подростков, беременных женщин – эвакуировали тогда. И сегодня мы видели множество фильмов (и художественных в том числе), и в некоторых мне не хватает той души и того надрыва, который мы тогда испытали, потому что нас всех садили в автобус, за этим автобусом бежали родители, падали в эту пыль, все рыдают, орут, плачут, потому что мы вообще не понимали, что происходит. Ничего не видно, ничего не слышно, но происходит хуже, чем война.

Кирилл Казаков, СТВ:

За 36 лет как изменилась территория? Что было тогда и что было в первые пять, шесть, семь лет до 1995, 1996 года. Эти десять лет, которые произошли после аварии

Алена Сырова, СТВ:

Наверное, сейчас складывается впечатление, будто ничего этого не было?

Кирилл Казаков:

Ведь на многих территориях всплеск рождаемости, там много народу, туда едут. Кажется, это территории, которые оказались под радиацией, а вдруг оказалось, что там бурная рождаемость, куча рабочих мест, сельское хозяйство.