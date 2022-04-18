Они с нами рядом. Кто в мире лидирует по вредным выбросам?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
У нас есть программа устойчивого развития до 2035 года, и там мы поставили задачу: сократить выбросы. Вы не забывайте, что выбросы есть, у нас по количеству автомобилей на душу Беларусь занимает первое место в Европе.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это мы плохо живем.
Ирина Новикова:
Выбросы на душу населения в Европе по 2021 году (по ЕС в целом) – 5,8 тонны, у нас – 6 тонн, то есть мы практически рядом. Если сравнить: Китай – 20, Россия – 10. Нас ругают, а почему мы не можем возмутиться? Польша загрязняет, потому что уголь использует, а если сейчас начнет больше угля использовать, а они рядом с нами. Поэтому нам надо выступать против.
Кирилл Казаков:
И Швеция использует, потому что пару своих АЭС закрыли – и все.
Ирина Новикова:
У Швеции не такая плохая ситуация. У Польши плохая ситуация, и Эстония дает очень большое загрязнение. Наверное, они сланцами топят. Точно не знаю, но у них, по статистике, очень большие выбросы, поэтому у нас не так плохо, несмотря на то, что такое количество автомобилей.
Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня по Брагинскому, Хойникскому районам те населенные пункты, которые еще не успели газифицировать, то есть это в программе было с самого начала. После Чернобыля постепенно шла газификация. В следующем году будет электрификация сельских населенных пунктов, и это немаленькие населенные пункты. То есть от отопления, потому что сейчас люди используют печи, дрова, то есть работа начинает идти вперед.
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