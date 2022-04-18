Они с нами рядом. Кто в мире лидирует по вредным выбросам?

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу « По существу » обсудили ядерное оружие и его применение.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

У нас есть программа устойчивого развития до 2035 года, и там мы поставили задачу: сократить выбросы. Вы не забывайте, что выбросы есть, у нас по количеству автомобилей на душу Беларусь занимает первое место в Европе.

Кирилл Казаков, СТВ:

Это мы плохо живем.

Ирина Новикова:

Выбросы на душу населения в Европе по 2021 году (по ЕС в целом) – 5,8 тонны, у нас – 6 тонн, то есть мы практически рядом. Если сравнить: Китай – 20, Россия – 10. Нас ругают, а почему мы не можем возмутиться? Польша загрязняет, потому что уголь использует, а если сейчас начнет больше угля использовать, а они рядом с нами. Поэтому нам надо выступать против.