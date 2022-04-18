«Это экологически чисто, это экономно и для здоровья полезно». Инспектор по Минску об энергодомах и электротранспорте

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим об АЭС и электроэнергии в глобальном смысле. Если посмотреть на Минск, у нас есть уже энергодома, построенные при электрическом отоплении, у нас появляется большое количество электроколонок для заправки электромобилей, у нас ходят электробусы. Для Минска это сейчас больше подспорье?