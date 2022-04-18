«Это экологически чисто, это экономно и для здоровья полезно». Инспектор по Минску об энергодомах и электротранспорте

Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы говорим об АЭС и электроэнергии в глобальном смысле. Если посмотреть на Минск, у нас есть уже энергодома, построенные при электрическом отоплении, у нас появляется большое количество электроколонок для заправки электромобилей, у нас ходят электробусы. Для Минска это сейчас больше подспорье?
Александр Барсуков, помощник Президента – инспектор по городу Минску:
Поверьте, это большое подспорье. Мы видим, например, что обыкновенный транспорт загрязняет воздух. Даже мы субботник провели и посадили 116 тысяч деревьев и кустов, чтобы озеленить, чтобы легкие дышали нормально. Сегодня сколько транспортных средств? Больше миллиона в городе. А город не резиновый. И понятно, что это загрязняет природу. Но сегодня экологически чистые автомобили – это наше будущее. И сегодня выделяются соответствующие средства – есть перспектива развития в обязательном порядке. Это наше будущее. Это экологически чисто, это экономно и для здоровья полезно.
Кирилл Казаков:
Для этого АЭС и нужна.
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