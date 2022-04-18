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«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно

18 апреля 2022 17:32
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Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.

Кирилл Казаков, СТВ:
Как сложна была операция, когда мы Чернобыльской АЭС энергию давали?

«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно-1

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:
Это действительно была ситуация очень интересная, ведь линия электропередач, а у нас две линии электропередач в Украину идут – это Гомель-Чернигов и Мозырь-Чернобыльская АЭС – были отключены в порядке эксперимента 23 февраля со стороны Украины для того, чтобы проверить на самодостаточную работу самой украинской энергосистемы. И когда потребовалась электроэнергия, вопрос встал, и основная сложность была даже не в том, чтобы подать электроэнергию. Линии были готовы к этому. Кто будет включать с противоположной стороны и кто будет обеспечивать переключение непосредственно в схемах электроснабжения Чернобыльскую АЭС? Этот вопрос был самый сложный в подаче электроэнергии. Электроэнергию с белорусской стороны мы подали. Очень много обсуждений шло с поиском специалистов, потому что, к сожалению, украинские отказывались на первом этапе выполнить данную операцию. Но в последующем, я так понимаю, и социальные факторы, и все решения привели к тому, что их включили.

«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно-4

Кирилл Казаков:
То есть мы можем говорить, что появление российских военных там было не спроста. Это мы предполагаем как журналисты. Мы можем вывести в титры о том, что энергия Белорусской АЭС пришла на Чернобыльскую АЭС?

Владимир Бобров:
В настоящее время она до сих пор идет на Чернобыльскую АЭС.

Алена Сырова, СТВ:
И никакие политические моменты, когда речь идет о безопасности, не имеют значения.

Владимир Бобров:
Наоборот, звучало другое. Именно эта энергия позволяет функционировать всему комплексу убежища для Чернобыльской АЭС, следовательно, и сохраняет его работоспособность и обеспечивает безопасность его дальнейшего развития. А любые нехорошие случайности на данном объекте могут отразиться где в первую очередь? В ближайшей стране, в Беларуси.

«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно-7

Алена Сырова:
А счет какой? Сколько это стоит? Или это широта души белорусской?

Владимир Бобров:
Вы обратили внимание, как глава государства сказал, что главная задача – это помочь, и помощь в деньгах не оценивается. В настоящее время мы предоставляем, как говорил глава государства, электроэнергию для Чернобыльской АЭС бесплатно.

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# Государственная политика в области энергетики # общество # Кирилл Казаков # Владимир Бобров # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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