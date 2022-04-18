«Это широта души белорусской?» Почему наша страна поставляет электроэнергию на Чернобыльскую АЭС бесплатно
Новости Беларуси. Как санкции влияют на энергетическую независимость? Кто мировой лидер по количеству атомных станций? Гости из разных сфер энергетического влияния в ток-шоу «По существу» обсудили ядерное оружие и его применение.
Кирилл Казаков, СТВ:
Как сложна была операция, когда мы Чернобыльской АЭС энергию давали?
Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго»:
Это действительно была ситуация очень интересная, ведь линия электропередач, а у нас две линии электропередач в Украину идут – это Гомель-Чернигов и Мозырь-Чернобыльская АЭС – были отключены в порядке эксперимента 23 февраля со стороны Украины для того, чтобы проверить на самодостаточную работу самой украинской энергосистемы. И когда потребовалась электроэнергия, вопрос встал, и основная сложность была даже не в том, чтобы подать электроэнергию. Линии были готовы к этому. Кто будет включать с противоположной стороны и кто будет обеспечивать переключение непосредственно в схемах электроснабжения Чернобыльскую АЭС? Этот вопрос был самый сложный в подаче электроэнергии. Электроэнергию с белорусской стороны мы подали. Очень много обсуждений шло с поиском специалистов, потому что, к сожалению, украинские отказывались на первом этапе выполнить данную операцию. Но в последующем, я так понимаю, и социальные факторы, и все решения привели к тому, что их включили.
Кирилл Казаков:
То есть мы можем говорить, что появление российских военных там было не спроста. Это мы предполагаем как журналисты. Мы можем вывести в титры о том, что энергия Белорусской АЭС пришла на Чернобыльскую АЭС?
Владимир Бобров:
В настоящее время она до сих пор идет на Чернобыльскую АЭС.
Алена Сырова, СТВ:
И никакие политические моменты, когда речь идет о безопасности, не имеют значения.
Владимир Бобров:
Наоборот, звучало другое. Именно эта энергия позволяет функционировать всему комплексу убежища для Чернобыльской АЭС, следовательно, и сохраняет его работоспособность и обеспечивает безопасность его дальнейшего развития. А любые нехорошие случайности на данном объекте могут отразиться где в первую очередь? В ближайшей стране, в Беларуси.
Алена Сырова:
А счет какой? Сколько это стоит? Или это широта души белорусской?
Владимир Бобров:
Вы обратили внимание, как глава государства сказал, что главная задача – это помочь, и помощь в деньгах не оценивается. В настоящее время мы предоставляем, как говорил глава государства, электроэнергию для Чернобыльской АЭС бесплатно.
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