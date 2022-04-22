«Любой композитор может быть успешным». Без чего не обойтись в шоу-бизнесе?

Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Владимир, в вашей сфере легко ли зарабатывать деньги? Ваша точка зрения.

Владимир Юцкевич, продюсер, режиссер:

Просто тут факт того, во что ты веришь. Твоя вера обрастает фактами, становится сильнее. Либо она рушится со временем, либо ты продолжаешь верить в свою облачную идею все больше и приходишь к успеху. То есть любая позиция правильная. Я уже с точки зрения продюсера: любой композитор может быть успешным, если у него менеджер правильный. Он знает, куда, как его протолкнуть, как поставить на сцене. Либо человеку это дано. Он чувствует, как себя продавать. То есть в моей специфике можно быть успешным. Но сегодня успех одновременно живет со словом «менеджер», «продюсер» или человек, который сам себя продает. Да, конечно, можно его со стороны найти, но можно обучиться самому. Что мне и пришлось. Я хотел сказать, опять же я вообще не из столицы, из города Гродно. При этом я смог добиться неких успехов и абсолютно сам. Я нигде не обучался. То есть я себе ставил цель и шел. Просто не надо сразу ставить облачных целей – в финале я хочу быть гениальным режиссером, снять большое кино. Если сразу такую цель поставить, то через год ты до нее не дойдешь. Ты выгоришь, проиграешь, и можно все похоронить. Но если ставить цели маленькие: например, первая цель – снять небольшой классный ролик, сделать классную песню, нарисовать маленькую картину. Факт, что интернет немножко поменял. Если я, условно, хочу быть режиссером – я себя не могу называть режиссером, то как дальше? У меня по-другому было. Я просто решил – все, я режиссер. Я не был режиссером, но сказал, что я режиссер, буду снимать дальше фильмы, рекламные, коммерческие, шоу-программы. Я шел от проекта к проекту, добивался. И это в разных направлениях было.