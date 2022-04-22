Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто ещё замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь?
Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов. Далее уже в Беларуси серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране.
Подозреваемыми по делу о сером импорте продуктов в Беларусь проходят 12 человек. Как устроена схема? Подробности здесь.
Чтобы легализовать «серый» товар и обналичить прибыль коммерсанты пользовались услугами липовых финансистов. За фиктивные документы и «черный нал» махинаторы просили до 20 % от общей суммы. Интересно, что такие откровенно грабительские условия некоторые бизнесмены считали более выгодными, нежели легальный подход.
– Сколько раз вы обращались? Насколько у вас уже было налажено сотрудничество?
– Получается, 4 раза. Я им платил 100 %, они отдавали за минусом 20 %.
– Вы считали, что это выгоднее?
– На том момент, наверное, да.
Начиная с прошлого года теневые схемы не только завышали стоимость самих продуктов, но и создавали недобросовестную конкуренцию на рынке, позволяя нечестным на руку дельцам буквально манипулировать ценами. Более того, сотрудникам ДФР уже известно, что посредники запустили свои сети не только в продовольственную сферу. Тень лежит и на строительном бизнесе. А сумма неуплаченных налогов явно удивит количеством нулей. На сегодня ущерб государству составил более 4 миллионов рублей.