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Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто ещё замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь?

22 апреля 2022 17:00
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Новости Беларуси. Финансовая милиция Комитета госконтроля Беларуси раскрыла теневые поставки продовольствия в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Товар, в основном овощи, орехи и сухофрукты, закупался за рубежом без каких-либо сопроводительных документов. Далее уже в Беларуси серый импорт оформлялся на фиктивные компании в обход налогов. Впоследствии контрафакт попадал на полки крупных магазинов по всей стране.

Подозреваемыми по делу о сером импорте продуктов в Беларусь проходят 12 человек. Как устроена схема? Подробности здесь.

Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто ещё замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь?-1

Чтобы легализовать «серый» товар и обналичить прибыль коммерсанты пользовались услугами липовых финансистов. За фиктивные документы и «черный нал» махинаторы просили до 20 % от общей суммы. Интересно, что такие откровенно грабительские условия некоторые бизнесмены считали более выгодными, нежели легальный подход.

Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто ещё замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь?-4

Сколько раз вы обращались? Насколько у вас уже было налажено сотрудничество?
Получается, 4 раза. Я им платил 100 %, они отдавали за минусом 20 %.
Вы считали, что это выгоднее?
На том момент, наверное, да.

Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто ещё замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь?-7

Начиная с прошлого года теневые схемы не только завышали стоимость самих продуктов, но и создавали недобросовестную конкуренцию на рынке, позволяя нечестным на руку дельцам буквально манипулировать ценами. Более того, сотрудникам ДФР уже известно, что посредники запустили свои сети не только в продовольственную сферу. Тень лежит и на строительном бизнесе. А сумма неуплаченных налогов явно удивит количеством нулей. На сегодня ущерб государству составил более 4 миллионов рублей.

Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто ещё замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь?-10

Подозреваемый:
Лично я выписывал товарно-транспортные накладные, это была моя роль. По этим документам я потом выставлял электронные счета-фактуры в базу, которые в дальнейшем использовались для вычета налогов. Точнее, налога по НДС.

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# Контрабанда # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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