Кочанова в Новополоцке: «Развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина»

Новости Беларуси. Вопросы общественной безопасности и дисциплины на местах остаются на постоянном контроле у органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2021 год в Новополоцке уровень криминализации самый низкий по области, а количество погибших от преступных посягательств, ДТП и смертельных случаев на производстве удалось свести к нулю. Однако, по мнению председателя Совета Республики Натальи Кочановой, самоуспокаиваться не стоит, решение ряда проблем зависит от каждого из нас.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Предстоит много по наведению порядка, благоустройству, по благоустройству в части улиц, дворовых территорий, по строительству нового моста, дороги. В общем, это все то, что сегодня выстраивается в перспективу развития этого города. А вообще, конечно, Новополоцку предстоит серьезная работа, потому что здесь, в соответствии с генеральным планом застройки, развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина, а это соответствующие коммуникации, инфраструктура – то, над чем надо сегодня работать. Нужно видеть перспективу развития.