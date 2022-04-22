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Кочанова в Новополоцке: «Развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина»

22 апреля 2022 17:01
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Новости Беларуси. Вопросы общественной безопасности и дисциплины на местах остаются на постоянном контроле у органов власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кочанова в Новополоцке: «Развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина»-1

За 2021 год в Новополоцке уровень криминализации самый низкий по области, а количество погибших от преступных посягательств, ДТП и смертельных случаев на производстве удалось свести к нулю. Однако, по мнению председателя Совета Республики Натальи Кочановой, самоуспокаиваться не стоит, решение ряда проблем зависит от каждого из нас.

Кочанова в Новополоцке: «Развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Предстоит много по наведению порядка, благоустройству, по благоустройству в части улиц, дворовых территорий, по строительству нового моста, дороги. В общем, это все то, что сегодня выстраивается в перспективу развития этого города. А вообще, конечно, Новополоцку предстоит серьезная работа, потому что здесь, в соответствии с генеральным планом застройки, развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина, а это соответствующие коммуникации, инфраструктура – то, над чем надо сегодня работать. Нужно видеть перспективу развития.

Кочанова в Новополоцке: «Развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина»-7

В ходе рабочего визита в Новополоцк спикер верхней палаты парламента посетила «Нафтан», где пообщалась с коллективом. Топ-вопросы – экономика, заработная плата, строительство арендного жилья. Без внимания не осталась и тема санкционного давления на Беларусь. Несмотря на это, предприятие продолжает работу в штатном режиме и выполняет все взятые на себя обязательства.

Кочанова: почему люди не хотят работать? А ведь социальные блага распространяются на всех. Читайте здесь.

# Социальная инфраструктура # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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