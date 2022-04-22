Светлана Жигимонт о пути в искусстве: «Давал полную свободу творчества»

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу: Как вы пришли в искусство? То есть с чего началась именно ваша история?

Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Жигимонт, художник:

Прямо история в искусстве.

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Вы поняли, что есть такое призвание, хочется творить и не только для себя.

Светлана Жигимонт:

То, что это мое призвание я поняла, когда меня в 13 лет моя мама привела попробовать порисовать в студию Ришарда Мая. Была у нас такая студия. Они были очень необычные. То есть он сам авангардист, и детям давал полную свободу творчества на больших листах гуашью. Его студия занимала какие-то всегда места на международных конкурсах. То есть там свобода творчества для детей. Он очень талантливый педагог, с другой стороны. Меня привели. Я реалист по природе, то есть вообще не авангардист. Я мыслю реально – такой у меня склад характера, мозга, наверное. Поэтому я взяла лист, который мне дали, сразу наваяла именно совершенно реалистичный сюжет. Мне было так прекрасно. То есть вот это ощущение творчества. Ты в другое измерение попадаешь.