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Светлана Жигимонт о пути в искусстве: «Давал полную свободу творчества»

22 апреля 2022 15:56
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Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Как вы пришли в искусство? То есть с чего началась именно ваша история?  

Светлана Жигимонт о пути в искусстве: «Давал полную свободу творчества»-1

Светлана Жигимонт, художник:  
Прямо история в искусстве.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Вы поняли, что есть такое призвание, хочется творить и не только для себя.  

Светлана Жигимонт:  
То, что это мое призвание я поняла, когда меня в 13 лет моя мама привела попробовать порисовать в студию Ришарда Мая. Была у нас такая студия. Они были очень необычные. То есть он сам авангардист, и детям давал полную свободу творчества на больших листах гуашью. Его студия занимала какие-то всегда места на международных конкурсах. То есть там свобода творчества для детей. Он очень талантливый педагог, с другой стороны. Меня привели. Я реалист по природе, то есть вообще не авангардист. Я мыслю реально – такой у меня склад характера, мозга, наверное. Поэтому я взяла лист, который мне дали, сразу наваяла именно совершенно реалистичный сюжет. Мне было так прекрасно. То есть вот это ощущение творчества. Ты в другое измерение попадаешь.  

Я увидел сущность, которая состояла из черного дыма. Олег Орлов рассказал, как и почему стал художником – подробнее здесь.  

# Художник # общество # Юлия Самусенко # Светлана Жигимонт # Татьяна Савчик # Ришард Май # Фотофакт

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