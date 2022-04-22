Советский Союз и наше время. Когда у белорусских артистов было больше возможностей заработать хороший гонорар?

Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Если все-таки сравнивать тогда и сейчас, например, взять Советский Союз и наше нынешнее время. Тогда было проще зарабатывать либо, например, сейчас у наших артистов гораздо больше возможностей и шансов заработать хороший гонорар?