Прямой эфир

Советский Союз и наше время. Когда у белорусских артистов было больше возможностей заработать хороший гонорар?

22 апреля 2022 15:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Если все-таки сравнивать тогда и сейчас, например, взять Советский Союз и наше нынешнее время. Тогда было проще зарабатывать либо, например, сейчас у наших артистов гораздо больше возможностей и шансов заработать хороший гонорар?  

Советский Союз и наше время. Когда у белорусских артистов было больше возможностей заработать хороший гонорар?-1

Полина Базылева, руководитель и солистка ансамбля «Чараўніцы»:  
Мне кажется, сейчас и Советский Союз даже не стоит сравнивать. Потому что, если рассматривать наш коллектив. «Чараўніцы» были на пике популярности, гремели в Советском Союзе, когда были «Песняры», «Сябры». Естественно, украшением белорусской эстрады были «Чараўніцы». Гонорары и интенсивность концертов, естественно, сейчас даже и не нужно сравнивать. Время другое. В условиях пандемии мы не можем с вами эту тему о заработке развернуть широко, потому что пандемия вставила свои коррективы. Но до пандемии мы как творческая единица чувствовали себя неплохо.  

Я увидел сущность, которая состояла из черного дыма. Олег Орлов рассказал, как и почему стал художником – подробнее здесь.  

# Белорусские исполнители # общество # Юлия Самусенко # Полина Базылева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Я увидел сущность, которая состояла из чёрного дыма. Олег Орлов рассказал, как и почему стал художником
22 апреля 2022 15:44

Я увидел сущность, которая состояла из чёрного дыма. Олег Орлов рассказал, как и почему стал художником

Новые станции метро могут оформить в стиле исторических эпох. Какие проекты развивает Молодёжный совет?
22 апреля 2022 15:43

Новые станции метро могут оформить в стиле исторических эпох. Какие проекты развивает Молодёжный совет?

«Сопровождать их во время учёбы, привлекать на практику». Владимир Кухарев встретился с Молодёжным советом
22 апреля 2022 15:40

«Сопровождать их во время учёбы, привлекать на практику». Владимир Кухарев встретился с Молодёжным советом