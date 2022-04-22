Советский Союз и наше время. Когда у белорусских артистов было больше возможностей заработать хороший гонорар?

Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Если все-таки сравнивать тогда и сейчас, например, взять Советский Союз и наше нынешнее время. Тогда было проще зарабатывать либо, например, сейчас у наших артистов гораздо больше возможностей и шансов заработать хороший гонорар?
Полина Базылева, руководитель и солистка ансамбля «Чараўніцы»:
Мне кажется, сейчас и Советский Союз даже не стоит сравнивать. Потому что, если рассматривать наш коллектив. «Чараўніцы» были на пике популярности, гремели в Советском Союзе, когда были «Песняры», «Сябры». Естественно, украшением белорусской эстрады были «Чараўніцы». Гонорары и интенсивность концертов, естественно, сейчас даже и не нужно сравнивать. Время другое. В условиях пандемии мы не можем с вами эту тему о заработке развернуть широко, потому что пандемия вставила свои коррективы. Но до пандемии мы как творческая единица чувствовали себя неплохо.
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