Прямой эфир

«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?

22 апреля 2022 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса профессионального мастерства. В списке более 100 работников стальной магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дежурные по станции, составители поездов, машинисты локомотивов, проводники. Каждый из них достиг высоких результатов в нелегком и ответственном деле.

С лауреатами встретился Виктор Пралич.

«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?-1

Белорусская железная дорога – одно из немногих предприятий в нашей стране, где трудятся представители сразу 300 профессий. Диспетчер, ревизор, машинист – это, пожалуй, только верхушка айсберга.

«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?-4

– По какому маршруту поедем сегодня?
– Выбор участка – Жлобин – Осиповичи.

«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?-7

Дмитрий Игнатик с железной дорогой связан уже 18 лет. Начинал помощником машиниста. Последние 11 лет трудится машинистом-инструктором – обучает этой профессии молодых коллег. Доверяют такое дело высококлассным специалистам. Машинисты-инструкторы – важнейшее звено в обеспечении безопасности движения поездов и локомотивных бригад.

«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?-10

Дмитрий Игнатик, машинист-инструктор Локомотивного депо Минск:
Когда-то в детстве я стоял на станции Оранчицы. И прибывал красивый локомотив с большой звездой впереди. И всю жизнь была мечта: вот побывать бы в кабине. Вот мечта сбылась. Всегда стремился свои знания в процессе работы закреплять и на практике, и в теории. Таким образом, я достиг своего успеха.

«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?-13

Сегодня Дмитрий в числе тех, кого отметили за профессионализм и преданность работе. На торжественной церемонии, без преувеличения, асы своего дела со всей страны. У каждого работника, будь то небольшая станция или крупный железнодорожный узел, своя важная роль в общем перевозочном процессе.

В Минске наградили лучших железнодорожников. В списке лауреатов более 100 работников. Подробнее.

«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?-16

Инна Прокопович, оператор при дежурном по станции Ситница:
Награда – это наш показатель высокого результата, высокого профессионализма, наших стараний. Работа сменная, работа идет 24 часа в сутки, день-ночь. Но мы стараемся, чтобы наш щебень со станции Ситница, наши разные грузы, чтобы все поступало вовремя.

«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?-19

Чествование лучших – это не только подведение итогов, но уже и контуры обозримого будущего. В этом году стальная магистраль отмечает 160-летие. Богатая история, в которой все события главные. Недавним испытанием на прочность стала пандемия, но железнодорожники выстояли – сохранили коллектив, а белорусские поезда вновь связали города Беларуси и России. Движение вперед продолжается.

# Белорусская железная дорога # общество # Виктор Пралич # Дмитрий Игнатюк # Инна Прокопович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кочанова в Новополоцке: «Развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина»
22 апреля 2022 17:01

Кочанова в Новополоцке: «Развитие города предусмотрено на другой стороне реки Западная Двина»

Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто ещё замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь?
22 апреля 2022 17:00

Они считали, это выгоднее, чем легальный доход. Кто ещё замешан в деле о сером импорте продуктов в Беларусь?

Заместитель гендиректора «Нафтана»: санкции – это новые возможности, это поиски новых партнёров, рынков
22 апреля 2022 16:56

Заместитель гендиректора «Нафтана»: санкции – это новые возможности, это поиски новых партнёров, рынков