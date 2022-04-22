«Это наш показатель высокого результата». Что говорят лучшие железнодорожники Беларуси о своей профессии?

Новости Беларуси. В Минске наградили победителей конкурса профессионального мастерства. В списке более 100 работников стальной магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дежурные по станции, составители поездов, машинисты локомотивов, проводники. Каждый из них достиг высоких результатов в нелегком и ответственном деле. С лауреатами встретился Виктор Пралич.

Белорусская железная дорога – одно из немногих предприятий в нашей стране, где трудятся представители сразу 300 профессий. Диспетчер, ревизор, машинист – это, пожалуй, только верхушка айсберга.

– По какому маршруту поедем сегодня?

– Выбор участка – Жлобин – Осиповичи.

Дмитрий Игнатик с железной дорогой связан уже 18 лет. Начинал помощником машиниста. Последние 11 лет трудится машинистом-инструктором – обучает этой профессии молодых коллег. Доверяют такое дело высококлассным специалистам. Машинисты-инструкторы – важнейшее звено в обеспечении безопасности движения поездов и локомотивных бригад.

Дмитрий Игнатик, машинист-инструктор Локомотивного депо Минск:

Когда-то в детстве я стоял на станции Оранчицы. И прибывал красивый локомотив с большой звездой впереди. И всю жизнь была мечта: вот побывать бы в кабине. Вот мечта сбылась. Всегда стремился свои знания в процессе работы закреплять и на практике, и в теории. Таким образом, я достиг своего успеха.

Сегодня Дмитрий в числе тех, кого отметили за профессионализм и преданность работе. На торжественной церемонии, без преувеличения, асы своего дела со всей страны. У каждого работника, будь то небольшая станция или крупный железнодорожный узел, своя важная роль в общем перевозочном процессе. В Минске наградили лучших железнодорожников. В списке лауреатов более 100 работников. Подробнее.

Инна Прокопович, оператор при дежурном по станции Ситница:

Награда – это наш показатель высокого результата, высокого профессионализма, наших стараний. Работа сменная, работа идет 24 часа в сутки, день-ночь. Но мы стараемся, чтобы наш щебень со станции Ситница, наши разные грузы, чтобы все поступало вовремя.