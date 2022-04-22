«Благодаря кумовству, и других способов нет». Что не так в среде белорусских художников?

Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Как сейчас отношение к выставкам, какое?