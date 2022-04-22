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«Благодаря кумовству, и других способов нет». Что не так в среде белорусских художников?

22 апреля 2022 15:38
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Художники, артисты, писатели. В обществе бытует мнение, что люди творческих профессий не могут иметь большой доход и обеспечивать себе жизнь. О том, можно ли заработать на искусстве и как оценивают белорусский арт-рынок, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Как сейчас отношение к выставкам, какое?  

«Благодаря кумовству, и других способов нет». Что не так в среде белорусских художников?-1

Светлана Жигимонт, художник:  
Выставка – это какая-то сейчас часть обязательной программы.  

Татьяна Савчик:  
Способ о себе заявить?  

Светлана Жигимонт:  
В тусовку попадают у нас благодаря кумовству, и других способов нет. Ты хоть разбейся лбом об стену и устрой 100-500 выставок, но никуда ты не попадешь, ни в какую тусовку. Тусовка у нас одна с советских времен. Плотненько сидят плечом к плечу, деток своих туда втусовывают – все нормально.  

Светлана Жигимонт о пути в искусстве: «Давал полную свободу творчества» – подробнее здесь.  

# Художник # общество # Татьяна Савчик # Светлана Жигимонт # Фотофакт

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