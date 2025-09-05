Лукашенко: финансы и банковская сфера – кровеносные сосуды в любом государственном организме

Условия для оборота криптовалют в Беларуси стали создавать и развивать в 2017 году. Сферу регулирует декрет Президента, который являлся революционным, востребованным настолько, что отдельные положения из него заимствовали сопредельные страны, а западные медиа называли Беларусь «криптооазисом в Восточной Европе».

Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Фактически сегодня цифровая жизнь начинает опережать право, а точнее, инициирует создание его новых отраслей. Можно и так сказать. Поэтому по результатам совещания мы должны четко определить задачи госорганов и Парка высоких технологий в сфере криптотехнологий с учетом имеющегося опыта и компетенций.

А также наметить ключевые принципиальные моменты в новом правовом регулировании, которое позволит добросовестным субъектам хозяйствования из Беларуси и иностранным инвесторам и дальше спокойно работать в нашей цифровой гавани, если мы примем такое решение. И, что не менее важно, гарантирует финансовую стабильность, безопасность для государства, граждан и бизнеса. Главное – для государства.

Если граждане решили заниматься этим рисковым, как Крутой сказал, бизнесом, если, как я говорил, у Крутого [Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси] или у Турчина [Александр Турчин, премьер-министр Беларуси] бешеные деньги в кармане – занимайтесь. И еще раз хочу предупредить, не дай бог, тут кто-то хвостом начнет вилять, под кого-то подстраиваться. Я полагаю, что вы пришли к единому мнению. Ну, посмотрим. Или в очередной раз ко мне пришли для того, чтобы засветиться и высказать тысячу позиций.

Это до меня надо было высказывать, а ко мне приходить с каким-то мнением. Может быть альтернатива, это обязательно в данном случае, но так, чтобы могли принимать решение. В противном случае зачем собрались? При этом хочу еще раз подчеркнуть: вопрос архиважный, наиважнейший!

Финансы, банковская сфера – кровеносные сосуды, как вы всегда говорили, в любом организме, прежде всего – в государственном. И не дай бог, мы здесь в эту кровеносную систему вольем алкоголь через сосуды – все это лопнет. И устроим такой хаос в стране, что потом не разберемся или будем бегать. Будут люди Янчевского [Всеволод Янчевский, руководитель управляющей компании Парка высоких технологий] черт знает что творить, а мы будем их потом через Комитет госконтроля, прокуратуру искать, чтобы вернуть деньги государству. Или людям.

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