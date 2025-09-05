Лукашенко о криптовалютах: задача государства – определить прозрачные правила игры и механизмы контроля
Актуализация законодательства в сфере цифровых знаков, дальнейшие шаги по развитию криптосектора, создание профильного банка, аналогов которому в мире пока нет. Эти темы звучали 5 сентября на совещании у Президента. Александр Лукашенко поставил принципиальный вопрос: способны ли мы гарантировать финансовую безопасность государства, учитывая высокие риски цифровой экономики. От ответа зависит, продолжится ли развитие криптоплатформ или работа с ними вовсе прекратится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства также подчеркнул, что нынешнее совещание не для обсуждений, а для принятия решений. Все предложения должны были проработать заранее. Среди инициатив – создание криптобанка. Зарубежный опыт был проанализирован, но случаи единичные – в Сингапуре, Швейцарии, одном из штатов США. Впрочем, считать их полноценными криптобанками тоже нельзя. Потому создание подобного уникального института в Беларуси открыто называют экспериментом.
Лукашенко: мы должны четко определить задачи госорганов и ПВТ в сфере криптотехнологий.
На проработку данного предложения Александр Лукашенко отвел месяц. Сегодня предварительный проект указа, как отмечает Комитет госконтроля, содержит белые пятна. А это недопустимо.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Идет создание и развитие соответствующей инфраструктуры с приставкой «крипто-» – биржи, брокеры, консультанты и так далее. У нас в Парке высоких технологий в конце 2024 года было 14 таких компаний, сейчас – 18. В прошлом году они обслужили почти 260 тысяч клиентов по всему миру, в этом – уже более 300 тысяч. Объем внешнеторговых операций в сфере цифровых знаков в прошлом году превысил 1,2 миллиарда долларов. За семь месяцев 2025 года оборот достиг 1,7 миллиардов, а по итогам года может составить 3 миллиарда долларов.
То есть вроде бы у вас и компетенции там есть, и потенциал. Нам же важно, как считают некоторые, не упустить тренды из виду и не потерять наше технологическое лидерство. Ну естественно, кто задает тренды, тот и получает максимальную выгоду. Задача государства в таких условиях – определить понятные и прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере. Это важно, поскольку это новое для страны направление, хотя прозрачные правила игры надо определять везде.
Напомним, сегодня сфера криптовалют регулируется Декретом Президента № 8. В 2017 году, когда документ вступил в силу, он считался революционным и послужил образцом для законодательств в других странах. Но сектор цифровых платежных знаков крайне нестабильный, и, актуализируя законодательство, необходимо просчитать все риски.
Всеволод Янчевский, руководитель управляющей компании Парка высоких технологий:
Пришло время, для перезагрузки, и сегодня глава государства очень четко, очень ясно, очень понятно и очень справедливо определил несколько приоритетов – защитить белоруса, каждого гражданина, чтобы ни один мошенник, ни одна какая-то структура непонятная, «левая» не могла залезть в карман белорусу, ограбить его, обворовать и обмануть. Все препоны на пути мошенничества, и прежде всего защиты граждан, должны быть подставлены. Естественно, полная свободная дорога прогрессу, технологиям, инновациями и так далее. Все, что способствует движению страны вперед – пожалуйста, надо делать, надо осуществлять, и он готов это поддерживать. Собственно, всегда Президент придерживался ровно такой политики.