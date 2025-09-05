Как обеспечить сохранность криптовалюты? Нацбанк предложил провести эксперимент

Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гарантировать безопасность криптовложений пока никто не может. Но у Нацбанка есть идея провести эксперимент и создать профильную небанковскую коммерческую финансовую организацию. Похожие инструменты есть сейчас только в Швейцарии, Сингапуре, в одном штате США. Но там история скорее параллельная. Мы на такое пойти не можем.
Лукашенко предложили создать в Беларуси криптобанк.
Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка:
Сложность возникает, во-первых, что надо обеспечить сохранность денег граждан. Если он кладет обычные доллары США, то государство должно гарантировать, что он назад эти 100 долларов возьмет. А этот криптобанк не возьмет эти 100 долларов, вложит в какую-то криптовалюту, и через день эти деньги обнулятся.
Вторая сложность заключается в том, что криптовалюта – это очень волатильный рынок. Ежедневно очень высокая волатильность цен на токены, на криптовалюты. Почему это происходит? Потому что этот рынок пока еще не такой глубокий, как рынок обычных денег: долларов, евро и всего остального. Поэтому очень большие риски.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что значит «не такой глубокий»?
Александр Егоров:
Если говорить простым языком, недостаточно развит. Поэтому мы и предлагаем провести эксперимент, потому что понятного выстроенного законодательства нигде в мире нет. Соответственно, наша задача, как мы ее видим, создать определенную законодательную юрисдикцию, в рамках которой совместно с инвесторами с точки зрения безопасности работы этих институтов, прозрачности их работы, обеспечения сохранности средств инвесторов, кто туда будет вкладывать, чтобы они развивались. И мы видим эти 3 года эксперимента как эволюционный режим, когда мы вместе с инвестором будем это законодательство в том числе корректировать.
Чтобы вы понимали: быть или не быть криптобанку, обсуждали три часа. По итогу, да, быть. Но на доработку указа месяц. И никаких белых пятен в документе остаться не должно.
Лукашенко: мы должны четко определить задачи госорганов и ПВТ в сфере криптотехнологий.
Александр Егоров:
С точки зрения граждан Республики Беларусь – резидентов у нас действует четкий механизм. Если они вкладывают деньги в банк, то у нас есть специальный гарантийный фонд, из которого потом эти деньги можно возвратить.
Понимая, что криптобанк – это все-таки несколько более рискованная вещь, чем в целом обычные банки, которые уже исторически существуют столетия, подвергать такому риску наших граждан и гарантийный фонд, который бы в рамках криптобанка полностью бы выплатил эти деньги, мы не можем. Поэтому существует три варианта.
Первый – это средства физических лиц – нерезидентов. Второй – средства физических лиц – резидентов, но исключительно в форме криптовалюты. То есть не в белорусском рубле, в долларе из США или в евро. И третий вариант – средства физических лиц – резидентов, которые будут размещаться в криптобанке, 100% будут размещаться в резервах в Национальном банке.
Вообще вся эта крипто и ПВТ-тема изначально не статичная. Впрочем, разве можно остановить прогресс Куда эффективнее направлять его в нужное нам русло.
Лукашенко о криптовалютах: задача государства – определить прозрачные правила игры и механизмы контроля. Подробности.
В последнее время глава нашего государства часто напоминает о малом количестве природных ресурсов, чтобы мотивировать использовать куда более ценный или бесценный ресурс – ум и смекалку наших соотечественников. Чтобы в конечном счете не играть по чужим правилам вслепую.
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