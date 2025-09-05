Как обеспечить сохранность криптовалюты? Нацбанк предложил провести эксперимент

Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гарантировать безопасность криптовложений пока никто не может. Но у Нацбанка есть идея провести эксперимент и создать профильную небанковскую коммерческую финансовую организацию. Похожие инструменты есть сейчас только в Швейцарии, Сингапуре, в одном штате США. Но там история скорее параллельная. Мы на такое пойти не можем. Лукашенко предложили создать в Беларуси криптобанк.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка:

Сложность возникает, во-первых, что надо обеспечить сохранность денег граждан. Если он кладет обычные доллары США, то государство должно гарантировать, что он назад эти 100 долларов возьмет. А этот криптобанк не возьмет эти 100 долларов, вложит в какую-то криптовалюту, и через день эти деньги обнулятся. Вторая сложность заключается в том, что криптовалюта – это очень волатильный рынок. Ежедневно очень высокая волатильность цен на токены, на криптовалюты. Почему это происходит? Потому что этот рынок пока еще не такой глубокий, как рынок обычных денег: долларов, евро и всего остального. Поэтому очень большие риски.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что значит «не такой глубокий»? Александр Егоров:

Если говорить простым языком, недостаточно развит. Поэтому мы и предлагаем провести эксперимент, потому что понятного выстроенного законодательства нигде в мире нет. Соответственно, наша задача, как мы ее видим, создать определенную законодательную юрисдикцию, в рамках которой совместно с инвесторами с точки зрения безопасности работы этих институтов, прозрачности их работы, обеспечения сохранности средств инвесторов, кто туда будет вкладывать, чтобы они развивались. И мы видим эти 3 года эксперимента как эволюционный режим, когда мы вместе с инвестором будем это законодательство в том числе корректировать.