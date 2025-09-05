19 тыс. иностранцев получили белорусское гражданство за последние 5 лет

О том, что наша страна – это место, где действительно хочется жить, говорят конкретные цифры. Только за последние пять лет белорусское гражданство получили 19 тысяч иностранцев из более чем полусотни стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

География обширная – это государства Азии, Африки, Латинской Америки, Европы. Многие переезжают целыми семьями. У каждого из них своя история, свой повод покинуть Родину, но объединяет их одно – желание жить, работать и растить детей в стране, где царит мир и порядок и есть уверенность в завтрашнем дне.

Безусловно, одна из основных причин, по которой иностранцы принимают решение перебраться в Беларусь, – это стабильность и безопасность. Отсутствие конфликтов, низкий уровень преступности делают нашу страну привлекательной для мигрантов. В числе ключевых факторов также трудовые и социальные гарантии.

Иностранцы с видом на жительство и временно проживающие в Беларуси получают право на бесплатную медицину и образование. Они свободны в выборе места жительства и могут устроиться на работу по трудовому договору.

К слову, у нас, в отличие от того же Запада, относительно невысокая стоимость недвижимости и общие затраты на жизнь. Важную роль играет и то, что Беларусь – страна с традиционными ценностями, где комфортно строить семью и воспитывать детей.

Важно и то, что Беларусь открыта для туристов. Посетить без визы нас могут граждане 114 стран, включая 38 европейских. Многие иностранцы, приезжая в Беларусь погостить, именно тогда принимают решение остаться здесь навсегда.

Только за это лето около 80 тысяч путешественников посетили Беларусь без виз. И не останавливают их ни многокилометровые очереди на границе, ни запугивания своих властей.

А вот чего нужно бояться, так это миграции в европейские страны. Если удастся легально добраться по пункта назначения, минуя смертельно опасную калитку для животных, то гостеприимства ожидать не стоит. Все, что могут предложить на месте за скромный бюджет, – это барак или улица. Своих же гостей, с долгосрочными планами или претендующих на гражданство, белорусы не бросают. Жилье доступно, помощь реальна. Главное – есть права, и они защищены законодательством Республики Беларусь.