«Не сажать в тюрьму, может, повесить надо, застрелить!» – Лукашенко о скандале с криптобиржей
Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков. Условия для оборота криптовалют в Беларуси стали создавать и развивать в 2017 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это к вопросу о гарантиях и исполнении договоренностей, которые в криптосфере едва ли кто-то может дать даже тем, кто вроде как разбирается.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президент Беларуси:
Казахские инвесторы создали компанию, выпустили вот эти токены и говорят, доходность по этим токенам – это как облигация бумажная, только в цифровом виде токен, 5,5 % – высокие доходности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То есть давайте мне свои доллары, я вам даю токены.
– Да, совершенно верно.
– Было 16 выпусков этих токенов. Этот доход вернули в страну, а остальные просто, наверное, вывезли в Казахстан, и 1 600 человек пострадало, которые хотели на этом рискованном, безусловно, рынке заработать дополнительно, потому что в банке…
– Понятно, кто ответил?
– Казахи эти, сейчас против них возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, но идет следствие.
– У нас кто за это ответил? Это же у нас операции производились.
– Сейчас закончена проверка компании, будет даваться правовая оценка. Проблема в том, что те организации, которые к нам приходят, их никто не проверяет с точки зрения платежеспособности.
– Как никто не проверяет? Кто их регистрирует? Кто их сюда притащил?
– Они дают липовые балансы, а они не смотрят.
– Не смотрят – в тюрьму! Не на совещание к Президенту, а в тюрьму. Тогда будет все хорошо, потому что у меня завалили документами на сегодня. Одни против, другие – зря мы это делаем… За и так далее. Страшно читать эти документы. Если сегодня не примем решение, завтра обвалимся – ни картошки, ни зерна, ничего не будет. Нет, мне так пишут. Кто-то же должен за это отвечать. Мы создали в Парке высоких технологий что?
– Криптобиржу.
– Есть там ответственный руководитель этого? Где он? На свободе. Ну, я грубо говорю, может, не сажать в тюрьму, может, повесить надо, может, застрелить. Публично об этом говорю!
Где вы были до сих пор, почему вы с них не спросили? Зачем нам такая криптобиржа и люди, которые вокруг этой криптобиржи сидят, и меня убеждают в том, что надо делать следующий шаг, независимо от Турчина и Головченко. Они там не нужны, они вредители, а ты вообще враг народа, представитель СМЕРШ. Как мне это понимать? Я что, должен создать какой-то офшор, или он уже там создан, и сегодня вообще вывести их из-под законов?
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