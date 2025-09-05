«Не сажать в тюрьму, может, повесить надо, застрелить!» – Лукашенко о скандале с криптобиржей

Беларуси важно не потерять свое технологическое лидерство. Тот, кто задает тренды, получает максимальную выгоду. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития цифровых знаков. Условия для оборота криптовалют в Беларуси стали создавать и развивать в 2017 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это к вопросу о гарантиях и исполнении договоренностей, которые в криптосфере едва ли кто-то может дать даже тем, кто вроде как разбирается.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президент Беларуси:

Казахские инвесторы создали компанию, выпустили вот эти токены и говорят, доходность по этим токенам – это как облигация бумажная, только в цифровом виде токен, 5,5 % – высокие доходности. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть давайте мне свои доллары, я вам даю токены.

– Да, совершенно верно.

– Было 16 выпусков этих токенов. Этот доход вернули в страну, а остальные просто, наверное, вывезли в Казахстан, и 1 600 человек пострадало, которые хотели на этом рискованном, безусловно, рынке заработать дополнительно, потому что в банке…

– Понятно, кто ответил?

– Казахи эти, сейчас против них возбуждено уголовное дело по статье мошенничество, но идет следствие.

– У нас кто за это ответил? Это же у нас операции производились.