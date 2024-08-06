«Любо-дорого посмотреть». Лукашенко рассказал, с каких хозяйств в Минской области брать пример
Память о воинском героизме и актуальные задачи для мирной страны. Глава государства совершил рабочую поездку в Минскую область. Сегодня, 6 августа, Президент посетил Курган Славы. Тематически мероприятие состояло из двух блоков. Совещание на ногах по дальнейшей реконструкции знакового места для каждого белоруса. Александр Лукашенко поручил внимательно подходить к обновлению мемориала. Этим летом с момента его открытия исполнилось 55 лет. И за это время Курган Славы реконструировали несколько раз.
Президент все прошедшие выходные провел в полях на юге Беларуси. Авиаинспекцией и посещением припятского Полесья остался доволен. Этим летом уже состоялся предметный разговор про создание и модернизацию новых животноводческих комплексов в столичном регионе. Теперь, что называется, актуализировал задачу.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Вы знаете всю Минскую область. Тут север – Витебск, юг – Гомель. Наводить порядок везде нужно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Везде. А что, у тебя в самом серверном Крупском районе хуже, чем в других?
– Нет…
– Пришел человек и порядок навел, и получает необходимый урожай.
– Я хочу сказать, мы с этого года начинаем вместе с агрокомбинатом то, что мы докладывали вам, мы все делаем там – курица. Мы с этого года начинаем там строить большой откормочный для крупного рогатого скота на тысяч 9 поголовья…
– А у тебя быков хватит, они же у тебя дохнут как мухи.
– Хватит. Вот, чтобы они не дохли, Александр Григорьевич, вот мы строим, чтобы забрать у всех, кто не умеет выращивать...
– Советую съездить в «Парохонское» посмотреть, вот он показывал по доращиванию, откорму и воспроизводству стада. Телочек там для себя метили и выращивали. Старое помещение, пять или шесть помещений привел в порядок, любо-дорого посмотреть. И ничего выдумывать не надо. А еще проще – в Белыничском районе мы смотрели у Лапотентова.
– Но мы, Александр Григорьевич, были в этом «Парохонском». Помните, выступал, когда был семинар. Значит, они там в Брестской области, как раз на торфяниках, почти раза три у него были. Вот он занимается откормом и у него очень хорошие результаты.
– Опыт есть, надо именем революции это делать.
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