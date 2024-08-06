«Любо-дорого посмотреть». Лукашенко рассказал, с каких хозяйств в Минской области брать пример

Память о воинском героизме и актуальные задачи для мирной страны. Глава государства совершил рабочую поездку в Минскую область. Сегодня, 6 августа, Президент посетил Курган Славы. Тематически мероприятие состояло из двух блоков. Совещание на ногах по дальнейшей реконструкции знакового места для каждого белоруса. Александр Лукашенко поручил внимательно подходить к обновлению мемориала. Этим летом с момента его открытия исполнилось 55 лет. И за это время Курган Славы реконструировали несколько раз.

Президент все прошедшие выходные провел в полях на юге Беларуси. Авиаинспекцией и посещением припятского Полесья остался доволен. Этим летом уже состоялся предметный разговор про создание и модернизацию новых животноводческих комплексов в столичном регионе. Теперь, что называется, актуализировал задачу.