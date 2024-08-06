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В Узденском районе появился новый автомобиль скорой помощи производства МАЗ

06 августа 2024 17:37
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Система здравоохранения Минской области постоянно совершенствуется, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обновляется материально-техническая база, пополняются автомобильные парки.

В Узденском районе появился новый автомобиль скорой помощи производства МАЗ-1

Так, Узденское отделение скорой медицинской помощи получило новый автомобиль отечественного производства МАЗ. Техника абсолютно не уступает зарубежным аналогам. Авто сделано под запрос врачей: по сравнению со старыми моделями доукомплектовано стойкой и столом для размещения принадлежностей. 

В Узденском районе появился новый автомобиль скорой помощи производства МАЗ-4

Маргарита Петкевич, старший фельдшер Узденского отделения скорой медицинской помощи:
Автомобиль хорош тем, что он новый. Ездит у нас, так скажем, практически ежедневно на вызовы. Автомобиль комфортабельный для работы, для реанимаций пациентов, очень весомый вклад для нашей работы имеет данный автомобиль.

В Узденском районе появился новый автомобиль скорой помощи производства МАЗ-7

Всего в Узденском отделении скорой медицинской помощи пять автомобилей. Также ключи от нового транспорта получили больницы Дзержинска, Копыля, Несвижа, Старых Дорог и Слуцка.

# Скорая помощь # общество # Новости Минска и Минской области

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