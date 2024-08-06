В Узденском районе появился новый автомобиль скорой помощи производства МАЗ

Система здравоохранения Минской области постоянно совершенствуется, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обновляется материально-техническая база, пополняются автомобильные парки.

Так, Узденское отделение скорой медицинской помощи получило новый автомобиль отечественного производства МАЗ. Техника абсолютно не уступает зарубежным аналогам. Авто сделано под запрос врачей: по сравнению со старыми моделями доукомплектовано стойкой и столом для размещения принадлежностей.

Маргарита Петкевич, старший фельдшер Узденского отделения скорой медицинской помощи:

Автомобиль хорош тем, что он новый. Ездит у нас, так скажем, практически ежедневно на вызовы. Автомобиль комфортабельный для работы, для реанимаций пациентов, очень весомый вклад для нашей работы имеет данный автомобиль.