Как строили Курган Славы и какие планы на реконструкцию мемориала? Детали рабочей поездки Президента

Память о воинском героизме и актуальные задачи для мирной страны. Глава государства совершил рабочую поездку в Минскую область. Сегодня, 6 августа, Президент посетил Курган Славы. Тематически мероприятие состояло из двух блоков. Совещание на ногах по дальнейшей реконструкции знакового места для каждого белоруса. Александр Лукашенко поручил внимательно подходить к обновлению мемориала. Этим летом с момента его открытия исполнилось 55 лет. И за это время Курган Славы реконструировали несколько раз. Нынешний апгрейд начался в 2023 году и касается больше всего прилегающей территории. Установили мультимедийные экраны, расширили экспозиции военной техники, в будущем, кстати, есть идея открыть здесь музей воинской славы. Ее озвучили сегодня Президенту. В планах также приступить к реконструкции лестниц (а это почти полтысячи ступеней) для подъема на Курган Славы. Сегодня же глава государства поинтересовался ходом уборочной и работ по устранению последствий урагана. Какой вид открывается на Беларусь с высоты Кургана Славы – материал Евгения Пустового.

Одни из элементов белорусского мира как состояния в стране и геополитического явления – сохранение здравого исторического подхода. Важные даты и знаковые места в памяти всегда, а не только по поводу, не только, что называется, для картинки. Вот и сегодня глава государства возложил цветы к подножию Кургана Славы. Этот уникальный памятник с сугубо белорусским названием одновременно и величественен, и душевен. Общая высота 70 метров, сам Курган создан руками людей – толокой – тысячи белорусов и гостей страны принесли горсти земли к этому священному месту. Мы нашли очевидца того события.

Тамара Савицкая, жительница агрогородка Слобода:

Люди ехали, много, очень много, автобусами, тысячами ехали каждый день. Несли, несли с парков жменями, в сумочках. Большой холм насыпали уже. Это вручную все сыпали, а потом уже пришла техника. А люди все равно несли, сыпали, свечи наверх несли. Сама стройка стала консолидирующим проектом – праздником государственного масштаба. Андрей Бембель, Анатолий Артимович, Лев Мицкевич – среди авторов проекта громкие имена Беларуси созидающей.

Анатолий Артимович, скульптор, соавтор мемориального комплекса «Курган Славы»:

Никак не получалось масштаба соответствующего, нужного. Но Олег проще поступил, он взял высоту штыков очень солидно – 35 метров. От этого и начали плясать. Бембель взбивал поставить командный пункт, этот командный пункт ел нам кишки, мы не могли понять, что это такое. И он купил детский пластилин и начал кольцо из этого детского пластилина. Идея была ясна. Я когда увидел, чуть не ахнул: немедленно попробуй убрать пластилин изнутри. И он начал убирать этот пластилин, получилось кольцо.

История оставила нам эти кадры фотопленки. Люди приходил со знаменами. Теперь это знамя подхватили современники, крупнейшее общественное объединение страны – Федерация профсоюзов Беларуси шефствует над Курганом Славы.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Федерацией профсоюзов дважды проведена генеральная реконструкция замены всего покрытия с ремонтом барельефов, с подсветкой ступеней, солнечной батареей. В том числе в 2023 году была озвучена инициатива создания музея под открытым небом. Та площадка, на которой сегодня техника, она была пустая, и была еще возможность собрать технику времен Великой Отечественной войны и установить ее на площадке. Это знаковая страница и без того активной деятельности ФПБ. Для туристов стало комфортное и интереснее. Главное – смысл не утратили.

Один из танков Т-34, который сегодня находится на площадке, был обнаружен на одном из полигонов, на котором этот танк выполнял функцию мишени. И он был в таком состоянии, которое требовало серьезного ремонта. Профсоюзами были проинвестированы и оплачены издержки по восстановлению этой техники и установлен в том числе этот танк, как и самолет, как и легендарная «Катюша», так и многие другие виды техники. Курган Славы встречает гостей столицы и страны. Расположен на 21-м километре магистрали Минск-Москва – основной транспортной артерии страны. Прекрасен с высоты – рядом главная авиагавань Беларуси. Это один из штрихов современного облика нашего государства. Поэтому очень внимательно надо отнестись к виду Кургана – настаивает Президент.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы тут старались особо, знаете, лишних денег нет, поэтому мы так… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дело даже не в деньгах, не надо испортить первоначальный вид.

– Тем более это памятник, мы все равно согласовываем и с Минкультом, и с авторами.

– А чего тут не хватает, тут все в порядке. Глава государства всегда любые проекты изучает тщательно. А тут такое место! Президент детально интересуется ходом реконструкции. Памятник гениально вписан в ландшафт. И именно на этом месте случился «минский котел» – судьбоносное поражение великих стратегов покоривших Европу.

В окружение попала 105-тысячная немецкая группировка войск. Даже союзники не поверили столь блестящей победе под Минском. Сомнения были развеяны. 17 июля 1944 года по улицам Москвы провели почти 58 тысяч гитлеровцев. После «Парада побежденных» улицы столицы СССР отмывали поливальными машинами.

Дмитрий Киенко, сотрудник Центра военной истории Беларуси НАН Беларуси:

Курган Славы ставился для того, чтобы мы помнили, что случилось в ту страшную войну, какую цену заплатил белорусский народ, кто участвовал в освобождении Беларуси: три фронта плюс 1-й Прибалтийский, а также виртуальный, но вполне реальный невидимый фронт белорусских партизан. Но борьба за историческую правду и интерес туристов продолжается. В популярной у современных читателей мировой виртуальной энциклопедии на запрос «минский котел», сразу появятся ссылки на статьи о Белостокско-Минском сражении. В них «минским котлом» называют окружение советских войск летом 1941 года. Большинство этих статей написаны для западного потребителя. Про победу советского оружия в 1944-м ни слова. Курган, сохранив свою аутентику, должен стать еще и ярким местом притяжения туристов. Молодежи. Центром сохранения исторической правды. У губернатора центрального региона есть идея.

Александр Турчин:

Перспективно, не спеша продумав какие-то варианты, разместить этот музей именно для того, чтобы круглогодично привлекать сюда посетителей. Это такая тема для обсуждения. А дальше технику вот на эту площадку, идти сюда к этой дорожке, постепенно заполняя это пространство военной техникой.

– Ну надо подумать.

«Багратион» не только освободил нашу Беларусь, но именно белорусская стратегическая операция стала предтечей салюта Победы, а значит того справедливого ялтинско-потсдамского мироустройства. Мы привыкли в геополитической топонимике – Кремле, Белом доме, Брюсселе. Тогда все решалось под белорусскими Паричами и Бобруйском. Сначала была наша Победа, а затем парад суверенитетов в колониально-зависимых странах. Освобождение Беларуси закончилось освобождением континентов. Именно наша Победа вытянула из трясины колониальной зависимости и Африку, и Азию, и, кстати, подарила большую перспективу угнетенному Китаю стать великим. Про это надо помнить. Это надо сохранить.

Дмитрий Киенко:

Мы привозили части земли из различных исторических мест Советского Союза, где пролилась кровь, в том числе и белорусов. Таких как Сталинград, города-герои различные. В основание Кургана была заложена капсула с обращением к потомкам. На сегодня Курган символизирует единение против общего врага и цену Победы, которую заплатил белорусский народ.

Времена философии впечатлений требует ярких элементов. Даже к архитектуре, свидетельствующей о величии наших предков надо вызывать интерес новыми подходами. Положительный опыт нового музея в Хатыни показывает: к хорошо известным местам с новыми локациями просыпается интерес. Турчин: надо как минимум в 2 раза увеличить посещаемость Кургана Славы. Подробности.

«Линия Сталина», мемориал «Хатынь», музей Великой Отечественной войны – все эти объекты можно закольцевать в один историко-патриотической кластер. К тому же уже встречи у Кургана стали традиционными. Президент с молодежью. Здесь же праздники организовывает милиция, военные. Свои традиции появятся и у ФПБ. Лукашенко обсудил с Турчиным реконструкцию Кургана Славы.

История наших войн – это история борьбы за возможность мира. Белорусам присущ героизм созидания. У знакового места воинской доблести глава государства говорит о делах насущных. Уборочная и подготовка к озимому севу. Лукашенко о Минской области: есть хозяйства – любо-дорого посмотреть, а есть, что не пашут. Читайте здесь.

Глава государства держит на контроле и процесс устранения последствий урагана. Основной удар пришелся на Гомельскую область. Там Президент лично оценил восстановительные работы. В центре внимания Первого – все пострадавшие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди пострадали часть у тебя, ты уже ликвидировал полностью эти последствия? Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Да, еще раз буквально вчера…

– Нет дизель-установок…

– Нет, Александр Григорьевич, у нас дизель-установок как бы и не было. Мы стараемся, понятно, что у нас не такие масштабы трагедии, как на Гомельщине, но у нас.

– Но там где были…

– Порядок навели.