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В Минской области наградили героев жатвы – лидеров уборочной поздравили прямо в поле

06 августа 2024 17:37
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Аграрии Минской области массовую уборку зерновых завершат до конца недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прогнозируется собрать 2 миллиона 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Кроме того, около 600 тысяч тонн зерна кукурузы. Свои герои жатвы есть в каждом районе. Награды и слова благодарности за работу они получают сразу в поле.

Подробнее Дарья Авсюк.

В Минской области наградили героев жатвы – лидеров уборочной поздравили прямо в поле-1

Вадим Протащик сразу после школы оказался в сельхозпредприятии «Экспериментальная база имени Котовского». И уже 8 лет задействован и на посевной, и на жатве. Закладывал урожай, потом подкармливал. А сейчас с удовольствием убирает. За кормой его комбайна остались десятки гектаров сжатых площадей, а намолот зерновых перешагнул рубеж в тысячу тонн. Поздравить и поблагодарить лидеров уборочной представители хозяйства приехали прямо в поле. Награждение без отрыва от производства.

В Минской области наградили героев жатвы – лидеров уборочной поздравили прямо в поле-4

Вадим Протащик, механизатор сельхозпредприятия «Экспериментальная база имени Котовского»:
Горжусь собой, сделал результат. Была цель – сделать результат. Это заслуга всех, кто работает в хозяйстве, всех специалистов, которые вложили сюда и труд, и время.

Ряд тысячников пополнил и комбайнер Владислав Шкляревский. Трудится здесь уже 9 лет. Учился тонкостям профессии у отца. Наблюдал и впитывал, чтобы грамотно применить на практике.

В Минской области наградили героев жатвы – лидеров уборочной поздравили прямо в поле-7

Владислав Шкляревский, механизатор сельхозпредприятия «Экспериментальная база имени Котовского»:
Каждый год на комбайне работаю, а так на тракторе. В день намолот составляет около 100 тонн.

В Минской области наградили героев жатвы – лидеров уборочной поздравили прямо в поле-10

Дарья Авсюк, корреспондент:
Сейчас в хозяйстве идет жатва озимой пшеницы, убрано уже 82 % от общей площади. Средняя урожайность данной культуры составляет около 46 центнеров с гектара. А всего под зерновые отведено около 2 тысяч гектаров.

Помимо пшеницы здесь уже убрали около 600 гектаров озимого и ярового ячменя. А сейчас готовятся к севу. Все площади уже запаханы, внесены удобрения, проводится культивация. Параллельно ведут и заготовку кормов.

Подробности в видео.

# Уборочная кампания # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

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