В Минской области наградили героев жатвы – лидеров уборочной поздравили прямо в поле

Аграрии Минской области массовую уборку зерновых завершат до конца недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прогнозируется собрать 2 миллиона 100 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Кроме того, около 600 тысяч тонн зерна кукурузы. Свои герои жатвы есть в каждом районе. Награды и слова благодарности за работу они получают сразу в поле. Подробнее Дарья Авсюк.

Вадим Протащик сразу после школы оказался в сельхозпредприятии «Экспериментальная база имени Котовского». И уже 8 лет задействован и на посевной, и на жатве. Закладывал урожай, потом подкармливал. А сейчас с удовольствием убирает. За кормой его комбайна остались десятки гектаров сжатых площадей, а намолот зерновых перешагнул рубеж в тысячу тонн. Поздравить и поблагодарить лидеров уборочной представители хозяйства приехали прямо в поле. Награждение без отрыва от производства.

Вадим Протащик, механизатор сельхозпредприятия «Экспериментальная база имени Котовского»:

Горжусь собой, сделал результат. Была цель – сделать результат. Это заслуга всех, кто работает в хозяйстве, всех специалистов, которые вложили сюда и труд, и время. Ряд тысячников пополнил и комбайнер Владислав Шкляревский. Трудится здесь уже 9 лет. Учился тонкостям профессии у отца. Наблюдал и впитывал, чтобы грамотно применить на практике.

Владислав Шкляревский, механизатор сельхозпредприятия «Экспериментальная база имени Котовского»:

Каждый год на комбайне работаю, а так на тракторе. В день намолот составляет около 100 тонн.