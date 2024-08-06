Лукашенко: главное – не испортить первоначальный вид. Президенту доложили о реконструкции Кургана Славы

Александр Лукашенко утром 6 августа посетил Курган Славы, где ему доложили о ходе реконструкции исторического памятника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году Курган Славы отмечает 55-летний юбилей, и за это время мемориальный комплекс обновляли несколько раз. Первая масштабная реконструкция была проведена в 2003 году и стала фактически общенародным делом. В итоге провели ремонтные работы и появился музей военной техники под открытым небом.

Текущая реконструкция Кургана началась в 2023 году. Она больше затронула именно прилегающую территорию к комплексу. Для его посетителей вдоль аллеи, ведущей к самому Кургану, установили мультимедийные экраны, позволяющие узнать о ключевых событиях Великой Отечественной войны.