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Лукашенко: главное – не испортить первоначальный вид. Президенту доложили о реконструкции Кургана Славы

06 августа 2024 07:36
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Александр Лукашенко утром 6 августа посетил Курган Славы, где ему доложили о ходе реконструкции исторического памятника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: главное – не испортить первоначальный вид. Президенту доложили о реконструкции Кургана Славы-1

В 2024 году Курган Славы отмечает 55-летний юбилей, и за это время мемориальный комплекс обновляли несколько раз. Первая масштабная реконструкция была проведена в 2003 году и стала фактически общенародным делом. В итоге провели ремонтные работы и появился музей военной техники под открытым небом.

Текущая реконструкция Кургана началась в 2023 году. Она больше затронула именно прилегающую территорию к комплексу. Для его посетителей вдоль аллеи, ведущей к самому Кургану, установили мультимедийные экраны, позволяющие узнать о ключевых событиях Великой Отечественной войны.

Лукашенко: главное – не испортить первоначальный вид. Президенту доложили о реконструкции Кургана Славы-4

В планах в 2025 году также отремонтировать лестницу для подъема на Курган Славы. Расширена экспозиция военной техники. В будущем, кстати, есть идея здесь открыть музей воинской славы. Ее озвучили сегодня Президенту. Александр Лукашенко внимательно выслушал, отметив: главное – не испортить первоначальный вид Кургана. Помимо основной темы, будучи в Минском районе, Президент поинтересовался положением дел в регионе у губернатора. Речь шла преимущественно об АПК.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин

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