Лукашенко: главное – не испортить первоначальный вид. Президенту доложили о реконструкции Кургана Славы

Александр Лукашенко утром 6 августа посетил Курган Славы, где ему доложили о ходе реконструкции исторического памятника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко утром 6 августа посетил Курган Славы, где ему доложили о ходе реконструкции исторического памятника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2024 году Курган Славы отмечает 55-летний юбилей, и за это время мемориальный комплекс обновляли несколько раз. Первая масштабная реконструкция была проведена в 2003 году и стала фактически общенародным делом. В итоге провели ремонтные работы и появился музей военной техники под открытым небом.
Текущая реконструкция Кургана началась в 2023 году. Она больше затронула именно прилегающую территорию к комплексу. Для его посетителей вдоль аллеи, ведущей к самому Кургану, установили мультимедийные экраны, позволяющие узнать о ключевых событиях Великой Отечественной войны.
В планах в 2025 году также отремонтировать лестницу для подъема на Курган Славы. Расширена экспозиция военной техники. В будущем, кстати, есть идея здесь открыть музей воинской славы. Ее озвучили сегодня Президенту. Александр Лукашенко внимательно выслушал, отметив: главное – не испортить первоначальный вид Кургана. Помимо основной темы, будучи в Минском районе, Президент поинтересовался положением дел в регионе у губернатора. Речь шла преимущественно об АПК.