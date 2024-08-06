Лукашенко о Минской области: есть хозяйства – любо-дорого посмотреть, а есть, что не пашут

Александр Лукашенко поручил внимательно подходить к обновлению Кургана Славы‎, чтобы не испортить его первоначальный вид. Президент 6 августа ознакомился с ходом проводимой реконструкции мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году хороший и урожай рапса – намолочено уже более 300 тысяч тон. Урожайность – 34 центнера с гектара. К таким показателям область шла несколько лет, отметил руководитель центрального региона. Массовую уборку планируют завершить до конца нынешней недели.

Помимо основной темы, Президент поинтересовался у губернатора положением дел в регионе. Речь шла преимущественно об АПК. Что касается уборочной кампании, то Александр Турчин доложил главе государства, что в области уже убрано 80 % зерновых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У тебя должно быть так в сельском хозяйстве на полях. А пока еще в Минской области чересполосица. Есть хорошие хозяйства – любо-дорого посмотреть. Здесь тоже, «Озерицкий-Агро». Молодцы – и поле, четко все, как в Гродненской области. А есть, что не пашут, поэтому надо спасать эти площади.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы сейчас готовим все эти планы именно по присоединению, дальнейшей реорганизации. В ближайшее время там по нескольким хозяйствам на ваше имя предложение направлено.

Александр Лукашенко:

Хозяйства должны быть вот такие, но без дисциплины порядка не будет, никакая экономика не спасет.