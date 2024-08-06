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За первое полугодие 2024-го в Минской области исследовано более 1,8 тыс. проб пищевых продуктов

06 августа 2024 17:37
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Санэпидемслужба Минской области исследовала более 1 850 проб пищевых продуктов в рамках радиационного контроля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Превышение норм выявлено лишь в одном случае. И это касается грибов – лисичек.

За первое полугодие 2024-го в Минской области исследовано более 1,8 тыс. проб пищевых продуктов-1

Как отмечают специалисты, в основных продуктах питания, таких как молоко, мясные, хлебобулочные изделия, рыба, овощи и фрукты – превышения допустимых уровней по содержанию радионуклидов цезия-137 и стронция-90 не зафиксировано. Радиационный контроль, особенно за дикорастущей пищевой продукцией, продолжится.

# Минский городской центр эпидемиологии и гигиены # общество

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